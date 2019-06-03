Роспотребнадзор предложил создать базу инфекционных заболеваний мигрантов

"Пункт 1 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания: "формирования и ведения государственного информационного ресурса сведений эпидемиологического характера, обеспечивающего возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения", - говорится в документе.

База создается с целью раннего выявления инфекционных заболеваний, своевременного и оперативного проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также для того, чтобы не допустить мигрантов, являющихся источником инфекционных заболеваний, к работе в стране, уточняется в проекте.