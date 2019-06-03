Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T10:56Z
https://ria.ru/20190603/1555201708.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147497/85/1474978517_0:114:2977:1789_1036x0_80_0_0_c9adae20cf28559e2af77c2d55cd6428.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор предложил создать базу инфекционных заболеваний мигрантов

Вчера, 10:56
190
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры поезда Ташкент-Москва на платформе Казанского вокзала Москвы
Пассажиры поезда Ташкент-Москва на платформе Казанского вокзала Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пассажиры поезда Ташкент-Москва на платформе Казанского вокзала Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает создать государственный информационный ресурс об инфекционных заболеваниях трудовых мигрантов, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Пункт 1 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания: "формирования и ведения государственного информационного ресурса сведений эпидемиологического характера, обеспечивающего возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения", - говорится в документе.
Сотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
1 июня, 17:51
В Роспотребнадзоре опровергли слова врача Толоконской о пользе клещей
База создается с целью раннего выявления инфекционных заболеваний, своевременного и оперативного проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также для того, чтобы не допустить мигрантов, являющихся источником инфекционных заболеваний, к работе в стране, уточняется в проекте.
450001
Обсудить 0
РоспотребнадзорМоскваОбщество
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Москва надеется, что генсек ОБСЕ убедит Киев освободить Вышинского
РИА
Новости
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов
Росстандарт хочет штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке
Минздрав поддержал введение экологического сбора для табачных компаний
Бывший глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
Лента
новостей
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
Температура в Москве на этой неделе приблизится к рекордным показателям
Россия должна быть независимой в сфере интернета, заявили в Кремле
Александр Грушко
Грушко обсудил с послом Сербии обострение ситуации в Косово
Президент Украины Владимир Зеленский, 3 июня 2019
Пресс-секретарь Зеленского заявила, что он не прячется от СМИ
Россию пытаются отрезать от инфраструктуры интернета, заявил Песков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский продолжит курс Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности на вторник
Ребенок с ограниченными возможностями в школьной библиотеке
В России защитят от сокращения организации для детей с инвалидностью
Володин навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово Краснощекова
Володин навестил в больнице пострадавшего сотрудника миссии ООН в Косово
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга в Киеве
Кучма инициирует прекращение огня в Донбассе на время сбора урожая
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
Латвия намерена развивать экономические отношения с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
Лента новостейМолния