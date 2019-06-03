На Ямале два человека погибли из-за перевернувшейся лодки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась в Ямало-Ненецком автономном округе, погибли двое, одному удалось спастись, при этом идут поиски пропавшего мужчины, сообщает в понедельник региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Инцидент произошел 1 июня на Оби в 18 километрах от поселка Аксарка Приуральского района.

"В результате чрезвычайного происшествия... на реке перевернулась лодка, четыре человека оказались в ледяной воде. Два человека погибли, поиски тела третьего... еще продолжаются", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что одному человеку удалось спастись, его доставили в ближайший населенный пункт. Погибшие - мужчина и женщина, их тела передали полиции. По информации департамента, все четверо были без спасательных жилетов.