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РИА Новости

На Ямале два человека погибли из-за перевернувшейся лодки

Вчера, 10:53
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась в Ямало-Ненецком автономном округе, погибли двое, одному удалось спастись, при этом идут поиски пропавшего мужчины, сообщает в понедельник региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
Инцидент произошел 1 июня на Оби в 18 километрах от поселка Аксарка Приуральского района.
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"В результате чрезвычайного происшествия... на реке перевернулась лодка, четыре человека оказались в ледяной воде. Два человека погибли, поиски тела третьего... еще продолжаются", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что одному человеку удалось спастись, его доставили в ближайший населенный пункт. Погибшие - мужчина и женщина, их тела передали полиции. По информации департамента, все четверо были без спасательных жилетов.
Как уточнили РИА Новости в окружном следственном управлении СК РФ, можно говорить о трех погибших, однако тело одного из них действительно еще не нашли. Единственный выживший - мужчина, который управлял моторной лодкой, его допрашивают следователи, проводящие проверку по данному факту.
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Следственный комитет РФЯмало-Ненецкий АОПроисшествия
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