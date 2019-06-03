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РИА Новости
Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Страх насекомых

Вчера, 12:00
461
Страхи
Страх насекомых
Вчера, 12:00
Лето – это не только пикники и поездки на дачу, но и сезон активности насекомых. И последний факт, мягко говоря, вас не очень радует. При виде гусениц и жуков вас просто трясёт, чего стоит только одна фотография уховёртки! А теперь приготовьтесь: на каждого человека приходится около 250 миллионов особей насекомых. Страшно?
Насекомые – самая крупная группа организмов, обитающих на Земле. Они живут повсюду: в наших домах, офисах, в парках и на садовых участках. Но если боязнь ядовитых насекомых ещё можно как-то объяснить, то страх перед какой-нибудь букашкой иррационален. Никакие аргументы здесь не работают. Но как часто в жизни мы сталкиваемся с насекомыми, которые действительно могут причинить нам вред?
Вместе с психологом Станиславом Савинковым, энтомологом и пресс-секретарём Зоомузея МГУ Ильёй Гомырановым и носителем страха Анной, разбираемся, почему мы испытываем отвращение к насекомым, какие устоявшиеся мифы про них – ложь и как усмирить свой страх, чтобы не испортить себе лето да и, впрочем, всю жизнь?
01:40 – за что можно и нужно уважать насекомых
04:25 – о природе страха насекомых
10:15 – почему нам свойственно бояться насекомых
12:29 – почему одни боятся насекомых, а другие – нет
14:00 – как бороться с этим страхом
16:44 – зачем в природе нужны насекомые
18:33 – как усмирить свой страх
20:15 – каких насекомых действительно надо бояться
25:52 – как полюбить насекомых и вдохновиться их красотой
27:35 – о мифах, существующих вокруг насекомых.
Слушайте и бойтесь правильно!
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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СтрахиПодкастНаталья Лосева
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