В Совфеде назвали сроки рассмотрения закона о приостановке ДРСМД

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации намерен безотлагательно, сразу после принятия Госдумой, рассмотреть закон о приостановке ДРСМД, обсуждение может состояться 24 июня, на пленарном заседании - 26 июня, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы комитета Владимир Джабаров.

Президент РФ Владимир Путин 30 мая внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документом президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. Вашингтон начал процедуру выхода из соглашения 2 февраля.

"Если Госдума рассмотрит закон о приостановлении ДРСМД 18 июня, то комитет безотлагательно обсудит документ на своем заседании 24 июня, и поддержим его конечно", - сказал Джабаров.