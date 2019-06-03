Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области. Погибшим оказался бывший спецназовец Никита Белянкин, сообщил его друг Иван Богданов на своей странице в Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области. Погибшим оказался бывший спецназовец Никита Белянкин, сообщил его друг Иван Богданов на своей странице в “ВКонтакте”

"Первого июня в поселке Путилково Красногорского района (близ метро "Митино") около одного из жилых домов с проникающим колото-резанным ранением груди обнаружено тело 35-летнего местного жителя", - говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, между мужчиной и группой молодых людей "из-за личных неприязненных отношений" произошел конфликт, в ходе которого неизвестный зарезал его и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Что рассказали друзья погибшего

По словам Богданова, Белянкин стал свидетелем конфликта, в ходе которого агрессивная толпа начала приставать к молодому человеку. Бывший спецназовец вступился за незнакомца, за что был жестоко избит. В ходе драки он получил удар ножом в область сердца.

Мужчина, которого попытался защитить Белянкин, сейчас находится в реанимации с ножевым ранением в область печени.

По словам друга погибшего, мужчина ранее служил в спецназе ГРУ, принимал участие в спецоперации против террористов в Сирии.

Еще один знакомый Белянина, Иван Шуханов, заявил РЕН ТВ , что к убийству может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.

“Либо владелец, либо работник. Он там постоянно находится и люди его опознали”, - заявил мужчина.

Показания очевидца

Случайный свидетель массовой драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ, рассказал телеканалу "Звезда" подробности ЧП.

По словам мужчины, все произошло очень быстро. Вначале он увидел, как молодой человек пошел в сторону толпы, в которой избивали двух парней. Прозвучали выстрелы, все разбежались, пострадавший сделал несколько шагов и упал.