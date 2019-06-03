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РИА Новости

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Вчера, 10:49
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области. Погибшим оказался бывший спецназовец Никита Белянкин, сообщил его друг Иван Богданов на своей странице в “ВКонтакте”.
"Первого июня в поселке Путилково Красногорского района (близ метро "Митино") около одного из жилых домов с проникающим колото-резанным ранением груди обнаружено тело 35-летнего местного жителя", - говорится в сообщении СК.
По предварительным данным, между мужчиной и группой молодых людей "из-за личных неприязненных отношений" произошел конфликт, в ходе которого неизвестный зарезал его и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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Что рассказали друзья погибшего

По словам Богданова, Белянкин стал свидетелем конфликта, в ходе которого агрессивная толпа начала приставать к молодому человеку. Бывший спецназовец вступился за незнакомца, за что был жестоко избит. В ходе драки он получил удар ножом в область сердца.
Мужчина, которого попытался защитить Белянкин, сейчас находится в реанимации с ножевым ранением в область печени.
По словам друга погибшего, мужчина ранее служил в спецназе ГРУ, принимал участие в спецоперации против террористов в Сирии.
Еще один знакомый Белянина, Иван Шуханов, заявил РЕН ТВ, что к убийству может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
“Либо владелец, либо работник. Он там постоянно находится и люди его опознали”, - заявил мужчина.
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Показания очевидца

Случайный свидетель массовой драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ, рассказал телеканалу "Звезда"подробности ЧП.
По словам мужчины, все произошло очень быстро. Вначале он увидел, как молодой человек пошел в сторону толпы, в которой избивали двух парней. Прозвучали выстрелы, все разбежались, пострадавший сделал несколько шагов и упал.
"Мы подбежали и увидели, что у него в руке был пистолет. Люди просто встали и боялись подойти, так как у человека палец был на курке. Я подошел, пнул ногой оружие подальше и попытался оказать помощь, но он умер у меня на руках", — пояснил свидетель.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Воевал с ИГИЛ в Сирии, настоящий герой. А убили героя в двух шагах от Москвы. И кто опаснее для России? С такими друзьями враги уже не нужны.
3 июня, 12:30
mmoroz524534
5000001
убили русского парня.и мне все равно.кто первый затеял драку.надеюсь на то.что когда крикнут.наших бьют.сбегутся все местные.а не эти бородатые.
3 июня, 12:26
cchugunova1996
4210003
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