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РИА Новости

Пресс-конференция о новом наборе в отряд космонавтов. Прямая трансляция

Вчера, 14:00
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В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, посвященная новому набору в отряд космонавтов.
На вопросы журналистов отвечают исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов и заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов.
"Роскосмос" объявил о начале нового набора 31 мая. В течение двух лет госкорпорация планирует отобрать от четырех до шести кандидатов.
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