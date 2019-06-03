Пресс-конференция о новом наборе в отряд космонавтов. Прямая трансляция

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В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, посвященная новому набору в отряд космонавтов.

На вопросы журналистов отвечают исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов и заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов.