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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

В Дзержинске восстановили остекление более 220 зданий

Вчера, 10:45
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в магазине "Пятерочка" в Дзержинске
Разбитые стекла в магазине Пятерочка в Дзержинске
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Остекление свыше 220 зданий, в том числе 20 школ и 26 детских садов, восстановлено за минувшие сутки в Дзержинске и Пыре Нижегородской области после серии взрывов на заводе "Кристалл", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в результате трех взрывов на "Кристалле" были повреждены в Дзержинске и Пыре более 2,29 тысячи окон в 789 зданиях. Работа оценочных комиссий, по оценке ущерба продолжается.
"За сутки восстановлено остекление 163 жилых домов (26% от общего числа), 20 школ (62,5%), 26 детских садов (47,2%), 10 спортивных объектов (100%), а также двух учреждений здравоохранения (22,2%)", - сказал собеседник агентства.
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 09:18
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
По его словам, к ремонтно-восстановительным работам привлечены 20 бригад управляющих компаний, в составе которых более 100 специалистов. Всего к ликвидации последствий ЧП привлекались свыше 790 человек и 106 единиц техники.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Взрыв на оборонном заводе Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
2 июня, 19:55
Нижегородский губернатор встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)
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Разбитые стекла в магазине Пятерочка в Дзержинске
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