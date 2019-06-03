В Дзержинске восстановили остекление более 220 зданий

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Остекление свыше 220 зданий, в том числе 20 школ и 26 детских садов, восстановлено за минувшие сутки в Дзержинске и Пыре Нижегородской области после серии взрывов на заводе "Кристалл", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что в результате трех взрывов на "Кристалле" были повреждены в Дзержинске и Пыре более 2,29 тысячи окон в 789 зданиях. Работа оценочных комиссий, по оценке ущерба продолжается.

"За сутки восстановлено остекление 163 жилых домов (26% от общего числа), 20 школ (62,5%), 26 детских садов (47,2%), 10 спортивных объектов (100%), а также двух учреждений здравоохранения (22,2%)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к ремонтно-восстановительным работам привлечены 20 бригад управляющих компаний, в составе которых более 100 специалистов. Всего к ликвидации последствий ЧП привлекались свыше 790 человек и 106 единиц техники.