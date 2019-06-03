Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины.
"Сторонники собора действуют достаточно организованно и сформировали свои требования в меморандуме. С другой стороны объединения, формирования общей позиции и выдвижения каких-либо внятных тезисов, на основании которых можно было бы понять позицию, до сих пор не произошло", - сказал Высокинский.
Он призвал защитников сквера четко сформулировать, они против собора в принципе или против его строительства на конкретном месте на набережной городского пруда. Также мэр просит их объяснить, какую площадку они считают оптимальной и как предлагают разрешить создавшуюся ситуацию.
"Для нас важно, чтобы вы выработали консолидированное мнение и озвучили его. Только тогда мы поймем - с кем дальше обсуждать ситуацию и искать компромисс. По-другому не получится", - заключил глава города.