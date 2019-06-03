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РИА Новости

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Вчера, 10:42
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины.
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"Сторонники собора действуют достаточно организованно и сформировали свои требования в меморандуме. С другой стороны объединения, формирования общей позиции и выдвижения каких-либо внятных тезисов, на основании которых можно было бы понять позицию, до сих пор не произошло", - сказал Высокинский.
Он призвал защитников сквера четко сформулировать, они против собора в принципе или против его строительства на конкретном месте на набережной городского пруда. Также мэр просит их объяснить, какую площадку они считают оптимальной и как предлагают разрешить создавшуюся ситуацию.
"Для нас важно, чтобы вы выработали консолидированное мнение и озвучили его. Только тогда мы поймем - с кем дальше обсуждать ситуацию и искать компромисс. По-другому не получится", - заключил глава города.
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеАлександр ВысокинскийЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
По-моему, все было четко и ясно протестами озвучено: "сквер не трогать!". К тому же, власти сами проводят опрос о месте строительства храма. Что еще не понятного?
3 июня, 11:50
ssedlex76
1400002
Чётко сформулировать свои требования никто не хочет, потому как дело не в сквере и не в храме, а дело в "протесте", в самом факте протеста, в том чтобы лишний раз " столкнуть людей лбами", а потом получать "политические очки" всяким него...ям, типа Начального.
3 июня, 13:24
aandskorobulatov
4000111
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