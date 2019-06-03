Крупнейшие энергокомпании РФ выступили против льгот для Забайкалья

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крупнейшие электроэнергетические компании и потребители энергии в России выступили против предоставления льгот по энергоценам для Забайкальского края, следует из их письма вице-премьеру Дмитрию Козаку (РИА Новости ознакомилось с копией документа).

Подписи под письмом поставили председатели набсоветов "Сообщества потребителей энергии" Александр Старченко и "Совета производителей" Александра Панина, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук, "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров, "Русгидро" Николай Шульгинов, "Юнипро" Максим Широков, Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын и En+ Group Владимир Кирюхин.

В европейской части России, на Урале и в Сибири действует оптовый рынок электроэнергии и мощности и бизнес покупает энергию по рыночным ценам. При этом для девяти регионов сделаны исключения. В них для всех потребителей устанавливаются тарифы, которые ниже, чем рыночные цены. Субсидируется это за счет рыночных регионов и энергокомпаний. Вся эта история касается только "прочих" потребителей - то есть не затрагивает население, для которого всегда действуют тарифы. Сейчас в Госдуме находится законопроект, в котором перечень из девяти регионов предлагается сделать закрытым. Проект был подготовлен в рамках исполнения поручения президентской комиссии по ТЭК.

При этом Забайкалье заявило о высоких тарифах и желании войти в закрытый перечень льготных регионов - власти края писали соответствующие обращения, в том числе в Госдуму. В конце мая помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину (РИА Новости ознакомилось с копией) предложил поддержать снижение тарифов в Забайкалье. Это составит 4,6 миллиарда рублей в год, из которых 2,6 миллиарда рублей получит РЖД как крупнейший потребитель региона. Однако в письме предлагается передавать эти средства от РЖД региону через дивиденды или через заключение соглашения с властями.

Энергетики и потребители в письме Козаку отмечают, что основным аргументов в пользу льгот для Забайкалья являются высокие энергоцены, но при этом в 67 регионах РФ они выше. Среднероссийский уровень энергоцен Забайкалье превысило только для потребителей на низком уровне напряжения - это малый и частично средний бизнес. Также, по данным авторов письма, РЖД не обращалось за предоставлением льгот. По оценкам в письме, льготы для Забайкалья обойдутся в 5 миллиардов рублей в год, из которых 3 миллиарда рублей станут допнагрузкой на потребителей других регионов Сибири.