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РИА Новости
Теплоснабжение

Крупнейшие энергокомпании РФ выступили против льгот для Забайкалья

Вчера, 10:38
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крупнейшие электроэнергетические компании и потребители энергии в России выступили против предоставления льгот по энергоценам для Забайкальского края, следует из их письма вице-премьеру Дмитрию Козаку (РИА Новости ознакомилось с копией документа).
Подписи под письмом поставили председатели набсоветов "Сообщества потребителей энергии" Александр Старченко и "Совета производителей" Александра Панина, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук, "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров, "Русгидро" Николай Шульгинов, "Юнипро" Максим Широков, Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын и En+ Group Владимир Кирюхин.
В европейской части России, на Урале и в Сибири действует оптовый рынок электроэнергии и мощности и бизнес покупает энергию по рыночным ценам. При этом для девяти регионов сделаны исключения. В них для всех потребителей устанавливаются тарифы, которые ниже, чем рыночные цены. Субсидируется это за счет рыночных регионов и энергокомпаний. Вся эта история касается только "прочих" потребителей - то есть не затрагивает население, для которого всегда действуют тарифы. Сейчас в Госдуме находится законопроект, в котором перечень из девяти регионов предлагается сделать закрытым. Проект был подготовлен в рамках исполнения поручения президентской комиссии по ТЭК.
При этом Забайкалье заявило о высоких тарифах и желании войти в закрытый перечень льготных регионов - власти края писали соответствующие обращения, в том числе в Госдуму. В конце мая помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме Владимиру Путину (РИА Новости ознакомилось с копией) предложил поддержать снижение тарифов в Забайкалье. Это составит 4,6 миллиарда рублей в год, из которых 2,6 миллиарда рублей получит РЖД как крупнейший потребитель региона. Однако в письме предлагается передавать эти средства от РЖД региону через дивиденды или через заключение соглашения с властями.
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Энергетики и потребители в письме Козаку отмечают, что основным аргументов в пользу льгот для Забайкалья являются высокие энергоцены, но при этом в 67 регионах РФ они выше. Среднероссийский уровень энергоцен Забайкалье превысило только для потребителей на низком уровне напряжения - это малый и частично средний бизнес. Также, по данным авторов письма, РЖД не обращалось за предоставлением льгот. По оценкам в письме, льготы для Забайкалья обойдутся в 5 миллиардов рублей в год, из которых 3 миллиарда рублей станут допнагрузкой на потребителей других регионов Сибири.
Поскольку более низкие тарифы для бизнеса Забайкалье просит для роста экономической привлекательности, потребители и производители энергии в письме Козаку предложили исключить РЖД и госкомпании, бюджетные организации из числа получателей льгот по энергоценам, а сами льготы дать только потребителям на низком напряжении, стоимость энергии у которых выше, чем в среднем по РФ. Кроме того, в письме предлагается ввести такие же условия для всех льготных регионов.
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