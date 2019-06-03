Самолет "ЮТэйр" не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки

УФА, 3 июн - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Уфа-Сургут со 123 пассажирами в салоне, не смог вылететь из уфимского аэропорта из-за поломки подкрылок, никто не пострадал, сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии зампредседателя комитета по транспорту Альберт Сулейманов.
По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, Boeing 737-500 по плану должен был вылететь из Уфы в Сургут в 5.20 (3.20 мск) 3 июня, самолет задержан до 12.15 (10.15 мск)
Чиновник на правительственной оперативке рассказал, что командир судна при разбеге самолета решил не взлетать из-за сработавшей сигнализации.
"В воздушном судне, принадлежащем авиакомпании "ЮТэйр", при разгоне сработала сигнализация и командир судна принял решение прекратить взлет. В салоне находились 123 пассажира, опасного груза нет, никто не пострадал. По предварительным данным – не сработали предкрылки самолета", - заявил Сулейманов.
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