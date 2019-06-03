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РИА Новости

Генпрокуратура начала поиск зарубежных активов экс-главы Клинского района

Вчера, 10:31
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Генпрокуратура допускает, что у бывшего главы Клинского района Подмосковья Постриганя есть активы за рубежом, совместно с Интерполом ведется их поиск, заявил РИА Новости в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура через суд потребует взыскать в доход государства имущество Постриганя и его близких почти на 4 миллиарда рублей.
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"Поводом для уточнения иска также послужили установленные данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем А.Н. и его сыном для сокрытия от контролирующих органов. Совместно с органами Росфинмониторинга, ФНС и Интерпола ряда стран Генпрокуратурой продолжена работа по выявлению зарубежных актов Постриганя А.Н. и близких ему лиц, приобретенных на коррупционные доходы", - заключил Куренной.
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ИнтерполГенеральная прокуратура РФМосковская областьКлинский районПроисшествия
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