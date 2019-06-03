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РИА Новости
Экология

В Приморье туристы смогут понаблюдать за животными в естественной среде

Вчера, 10:45
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© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"Проект "Дикий Дальний Восток" выиграл в конкурсе Фонда президентских грантов
Проект Дикий Дальний Восток выиграл в конкурсе Фонда президентских грантов
© Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Возможность увидеть и сфотографировать в дикой природе дальневосточного леопарда и других обитателей уссурийской тайги, появится у посетителей национального парка "Земля леопарда" благодаря проекту "Дикий Дальний Восток", сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточное леопарды".
"Мы рассматриваем возможность показать посетителям диких животных в природных условиях не только как важный элемент привлекательности экологического туризма, но и как важнейший фактор экологического просвещения и природоохранной пропаганды, служащий охране природы и формированию общественной поддержки заповедного дела", – отметила генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало.
"Дикий Дальний Восток" ‒ проект для тех, кто интересуется наблюдением за животными в естественной среде и фотосъемкой дикой природы. Он будет реализован на территориях государственного природного биосферного заповедника "Кедровая падь" и национального парка "Земля леопарда" им. Н.Н.Воронцова, где будут размещены и оборудованы восемь фотолабазов ‒ специальных укрытий для съемки диких животных. Консультантом проекта станет известный российский фотограф дикой природы Сергей Горшков.
В конце мая проект вошел в число финалистов конкурса Фонда президентских грантов 2019 года. Реализация проекта "Дикий Дальний Восток" начнется в этом году и завершится в 2020-м.
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ТуризмтуристыЭкологияАНО Дальневосточные леопардыНациональный парк "Земля леопарда"
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