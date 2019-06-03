В Приморье туристы смогут понаблюдать за животными в естественной среде

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Возможность увидеть и сфотографировать в дикой природе дальневосточного леопарда и других обитателей уссурийской тайги, появится у посетителей национального парка "Земля леопарда" благодаря проекту "Дикий Дальний Восток", сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточное леопарды".

"Мы рассматриваем возможность показать посетителям диких животных в природных условиях не только как важный элемент привлекательности экологического туризма, но и как важнейший фактор экологического просвещения и природоохранной пропаганды, служащий охране природы и формированию общественной поддержки заповедного дела", – отметила генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало.

"Дикий Дальний Восток" ‒ проект для тех, кто интересуется наблюдением за животными в естественной среде и фотосъемкой дикой природы. Он будет реализован на территориях государственного природного биосферного заповедника "Кедровая падь" и национального парка "Земля леопарда" им. Н.Н.Воронцова, где будут размещены и оборудованы восемь фотолабазов ‒ специальных укрытий для съемки диких животных. Консультантом проекта станет известный российский фотограф дикой природы Сергей Горшков.