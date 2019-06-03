В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

В соцсетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель города напал на сотрудника администрации с топором и тесаком.

Как уточняет районная газета Южно-Курильска "На рубеже", инцидент произошел примерно в четыре часа дня. Мужчина вошел в фойе и стал требовать мэра Сергея Надсадина. После отказа он прорвался в одно из помещений и трижды ударил одного из сотрудников по голове и в грудь.