В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июн — РИА Новости. В мэрии Южно-Сахалинска вооруженный мужчина напал на чиновника, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В соцсетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель города напал на сотрудника администрации с топором и тесаком.
Как уточняет районная газета Южно-Курильска "На рубеже", инцидент произошел примерно в четыре часа дня. Мужчина вошел в фойе и стал требовать мэра Сергея Надсадина. После отказа он прорвался в одно из помещений и трижды ударил одного из сотрудников по голове и в грудь.
Другие сотрудники связали нападавшего и вызвали полицию. По сведениям источника, у предполагаемого преступника, возможно, был еще пистолет.
Пострадавшего госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции.
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