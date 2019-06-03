Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T10:30Z
https://ria.ru/20190603/1555200500.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155520/88/1555208825_0:29:972:576_1036x0_80_0_0_f39125dff937e3c856a685202b5b3806.jpg
РИА Новости

В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

Вчера, 10:29
11057
© Фото : ИА Sakh.comМужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
Мужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
© Фото : ИА Sakh.com
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июн — РИА Новости. В мэрии Южно-Сахалинска вооруженный мужчина напал на чиновника, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В соцсетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель города напал на сотрудника администрации с топором и тесаком.
Как уточняет районная газета Южно-Курильска "На рубеже", инцидент произошел примерно в четыре часа дня. Мужчина вошел в фойе и стал требовать мэра Сергея Надсадина. После отказа он прорвался в одно из помещений и трижды ударил одного из сотрудников по голове и в грудь.
Другие сотрудники связали нападавшего и вызвали полицию. По сведениям источника, у предполагаемого преступника, возможно, был еще пистолет.
Пострадавшего госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции.
Сотрудник полиции. Архивное фото
10 сентября 2018, 10:08
Пьяный житель Волгограда напал с топором на полицейского
25305148
Обсудить 0
Южно-СахалинскПроисшествия
Рекомендуем
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Лингвисты нашли новый союз в русском языке
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Лента
новостей
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Горожане отдыхают у фонтанов
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Телеведущий Леонид Якубович
СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Что будет с ценами на бензин этим летом
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Отловщики объяснили экскурсии в "китовую тюрьму"
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Колбы в лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области
В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов
Александр Постригань
У экс-главы Клинского района нашли имущество на девять миллиардов рублей
Продавец принимает свежий хлеб в сельском магазине
Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
Лента новостейМолния