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РИА Новости

Кризис в Израиле может задержать "сделку века", заявил советник Аббаса

Вчера, 10:28
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСоветник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат
Советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Советник президента Палестины по международным вопросам Набиль Шаат. Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 3 июн - РИА Новости. Затянувшийся внутриполитический кризис в Израиле, которому осенью предстоят вторые за год выборы, может задержать американскую "сделку века" или вообще снять ее с повестки, заявил РИА Новости внешнеполитический советник президента Палестины Набиль Шаат.
Он уверен, что президент США Дональд Трамп не захочет ставить в затруднительное положение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которому в электоральный период невыгодны как уступки в сфере ближневосточного урегулирования, так и трения с американской администрацией.
"С учетом альянса США и Израиля, альянса господ Трампа и Нетаньяху, крайне правых сил в обеих странах, это (еще одни выборы в Израиле) может означать, что "сделка века" будет перенесена на октябрь или вообще забыта", - сказал собеседник агентства.
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Выиграв апрельские выборы в парламент, израильские правые во главе с Нетаньяху не смогли сформировать правительство и, чтобы не дать шанса прийти во власть левоцентристской оппозиции, инициировали роспуск Кнессета и созыв 17 сентября нового всенародного голосования.
Американцы, обещавшие презентовать "сделку века" уже нынешним летом, держат детали проекта палестино-израильского примирения в тайне, но у палестинцев, по словам Шаата, нет иллюзий относительно того, как она станет реализовываться и кому будет выгодна. "Мы видели детали в конкретных действиях, а не в секретных бумагах. Для нас тут уже нет никакой тайны. Когда господин Трамп, идя вразрез с политикой Соединенных Штатов со времен соглашений Осло, дает распоряжение Госдепартаменту не критиковать и не опротестовывать любую поселенческую деятельность израильтян, мы знаем, что это значит", - говорит советник президента.
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"Он инструктирует Госдепартамент не использовать термин "оккупированные", говоря о территориях Западного берега реки Иордан. Мы знаем, что он делает. Нам нет нужды читать секретные документы, чтобы понять, в чем состоит то, что он преподносит как тайную "сделку века", - сказал Шаат.
Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце 2017 года, возмутившись решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта, они заранее отвергли мирные инициативы, которые тот готовит, и обсуждают с зарубежными партнерами новый коллективный формат урегулирования, схожий с механизмами решения иранской проблемы.
Перспективы мирного процесса будут, по словам Шаата, обсуждаться на предстоящей встрече палестинского лидера Махмуда Аббаса с президентом России Владимиром Путиным. Саммит, по его словам, планируется в Москве, но конкретная дата пока не определена. Ранее Аббас заявлял, что посетит в этом году Москву "в подходящее время". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что прорабатывается возможность встречи Путина с главой Палестины в Душанбе в июне.
"Для нашего президента всегда важны встречи с руководством России. Россия всегда придерживалась принципов международного права, действовала, насколько это возможно, как миротворец, честный брокер. Поддержка, которую мы получаем от России в решении ближневосточной проблемы, укрепляет нас в решимости сохранять приверженность мирному процессу. Но такому мирному процессу, который готова поддерживать Россия, а не тому, что углубляет доминирование США на Ближнем Востоке", - сказал Шаат.
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