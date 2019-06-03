Кризис в Израиле может задержать "сделку века", заявил советник Аббаса

РАМАЛЛАХ, 3 июн - РИА Новости. Затянувшийся внутриполитический кризис в Израиле, которому осенью предстоят вторые за год выборы, может задержать американскую "сделку века" или вообще снять ее с повестки, заявил РИА Новости внешнеполитический советник президента Палестины Набиль Шаат.

Он уверен, что президент США Дональд Трамп не захочет ставить в затруднительное положение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которому в электоральный период невыгодны как уступки в сфере ближневосточного урегулирования, так и трения с американской администрацией.

"С учетом альянса США и Израиля, альянса господ Трампа и Нетаньяху, крайне правых сил в обеих странах, это (еще одни выборы в Израиле) может означать, что "сделка века" будет перенесена на октябрь или вообще забыта", - сказал собеседник агентства.

Выиграв апрельские выборы в парламент, израильские правые во главе с Нетаньяху не смогли сформировать правительство и, чтобы не дать шанса прийти во власть левоцентристской оппозиции, инициировали роспуск Кнессета и созыв 17 сентября нового всенародного голосования.

Американцы, обещавшие презентовать "сделку века" уже нынешним летом, держат детали проекта палестино-израильского примирения в тайне, но у палестинцев, по словам Шаата, нет иллюзий относительно того, как она станет реализовываться и кому будет выгодна. "Мы видели детали в конкретных действиях, а не в секретных бумагах. Для нас тут уже нет никакой тайны. Когда господин Трамп, идя вразрез с политикой Соединенных Штатов со времен соглашений Осло, дает распоряжение Госдепартаменту не критиковать и не опротестовывать любую поселенческую деятельность израильтян, мы знаем, что это значит", - говорит советник президента.

"Он инструктирует Госдепартамент не использовать термин "оккупированные", говоря о территориях Западного берега реки Иордан. Мы знаем, что он делает. Нам нет нужды читать секретные документы, чтобы понять, в чем состоит то, что он преподносит как тайную "сделку века", - сказал Шаат.

Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце 2017 года, возмутившись решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта, они заранее отвергли мирные инициативы, которые тот готовит, и обсуждают с зарубежными партнерами новый коллективный формат урегулирования, схожий с механизмами решения иранской проблемы.

Перспективы мирного процесса будут, по словам Шаата, обсуждаться на предстоящей встрече палестинского лидера Махмуда Аббаса с президентом России Владимиром Путиным. Саммит, по его словам, планируется в Москве, но конкретная дата пока не определена. Ранее Аббас заявлял, что посетит в этом году Москву "в подходящее время". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что прорабатывается возможность встречи Путина с главой Палестины в Душанбе в июне.