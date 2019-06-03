У экс-главы Клинского района нашли имущество на девять миллиардов рублей

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Прокуроры требуют изъять у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя имущество стоимостью девять миллиардов рублей, заявил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По данным следствия, экс-чиновник приобрел активы на незаконные доходы, когда находился на муниципальной службе.

Выявлением этого имущества занималась Генпрокуратура совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области.

Ранее прокуроры требовали изъять у Постриганя и его близких активы на четыре миллиарда рублей, теперь сумма иска, поданного в Клинский городской суд, уточнена.

"В том числе 1699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе) кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиарда рублей, четыре автомобиля стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также 4,7 миллиарда рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества", — пояснил Куренной.

Собеседник агентства уточнил, что Постригань, используя служебное положение, незаконно помогал бизнесу своего сына.

В ходе прокурорской проверки ряд лиц, на которых экс-чиновник имел влияние, подтвердили, что Постригань и его сын фиктивно оформили на них большое количество имущества, чтобы скрыть его.