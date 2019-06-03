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РИА Новости

У экс-главы Клинского района нашли имущество на девять миллиардов рублей

Вчера, 10:26
30396
© Фото : администрация городского округа КлинАлександр Постригань
Александр Постригань
© Фото : администрация городского округа Клин
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Прокуроры требуют изъять у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя имущество стоимостью девять миллиардов рублей, заявил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
По данным следствия, экс-чиновник приобрел активы на незаконные доходы, когда находился на муниципальной службе.
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Выявлением этого имущества занималась Генпрокуратура совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области.
Ранее прокуроры требовали изъять у Постриганя и его близких активы на четыре миллиарда рублей, теперь сумма иска, поданного в Клинский городской суд, уточнена.
"В том числе 1699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе) кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиарда рублей, четыре автомобиля стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также 4,7 миллиарда рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества", — пояснил Куренной.
Собеседник агентства уточнил, что Постригань, используя служебное положение, незаконно помогал бизнесу своего сына.
В ходе прокурорской проверки ряд лиц, на которых экс-чиновник имел влияние, подтвердили, что Постригань и его сын фиктивно оформили на них большое количество имущества, чтобы скрыть его.
"Совместно с органами Росфинмониторинга, ФНС и Интерпола ряда стран Генпрокуратурой продолжена работа по выявлению зарубежных активов Постриганя А. Н. и близких ему лиц, приобретенных на коррупционные доходы", — заключил Куренной.
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Московская областьКлинский районПроисшествия
Популярные комментарии
"В том числе 1699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе) - такое впечатление, что они психически ненормальные, какие- то клептоманы (((( У него хоть на кладбище имелось место в числе той недвижимости, или он собрался жить вечно? или на тот свет с собой всё это собрался забрать? Точно - больные люди.
3 июня, 11:06
ggal.1957
130101101
В стране в которой каждый год новую войну коррупции объявляют, Интересно с какой суммы в стране начинаются подозрения налоговой,скр? 5млрд украл ещё норм, 7 украл, ещё норм, 9 ну имей совесть.... Если взыскивают 9 значит украл ещё больше.
3 июня, 10:33
ХоХочу официально заявить, что
4180201
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