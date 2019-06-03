Полиция возбудила дело после погони со стрельбой в приморском поселке

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Полиция Приморья возбудила уголовное дело после ранения из травматического пистолета 45-летнего местного жителя в поселке Славянка в ходе конфликта с погоней, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
В местных соцсетях появилось видео с камер наблюдения у одного из торговых центров, на котором видно, что внедорожник преследует малолитражку, догоняя ее у входа в здание. Из иномарки выбегает мужчина, он бежит в торговый центр. Несколько человек из внедорожника начинают избивать оставшихся в машине пассажиров. Местные СМИ сообщают, что конфликт начался на АЗС, в ходе него один из участников выстрелил из травматического оружия.
"Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью после инцидента в поселке Славянка Хасанского района, в результате которого 45-летний житель Владивостока получил ранение из травматического пистолета… Личности всех участников инцидента установлены. В настоящий момент пострадавший госпитализирован", - пояснили в ведомстве.
Полиция ищет стрелявшего, в проверке также принимают участие сотрудники краевого управления МВД.