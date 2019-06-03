Полиция возбудила дело после погони со стрельбой в приморском поселке

В местных соцсетях появилось видео с камер наблюдения у одного из торговых центров, на котором видно, что внедорожник преследует малолитражку, догоняя ее у входа в здание. Из иномарки выбегает мужчина, он бежит в торговый центр. Несколько человек из внедорожника начинают избивать оставшихся в машине пассажиров. Местные СМИ сообщают, что конфликт начался на АЗС, в ходе него один из участников выстрелил из травматического оружия.