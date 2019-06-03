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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперты допустили вмешательство Запада в следующие выборы президента Сирии

Вчера, 10:11
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© AFP 2019 / Louai BesharaСирийцы проходят мимо плаката с изображением Башара Асада в Дамаске
Сирийцы проходят мимо плаката с изображением Башара Асада в Дамаске
© AFP 2019 / Louai Beshara
Сирийцы проходят мимо плаката с изображением Башара Асада в Дамаске . Архивное фото
ДАМАСК, 3 июн – РИА Новости. С момента президентских выборов в Сирии, на которых победил Башар Асад, прошло пять лет, за это время ситуация в стране кардинально изменилась - власти теперь контролируют гораздо больше территорий, мирная жизнь постепенно возвращается в свое русло во многих городах. Опрошенные РИА Новости сирийские эксперты рассказали о своих оценках грядущих в 2021 году выборов, о практически неминуемом вмешательстве враждебных САР стран Запада и возможных конкурентах действующего сирийского лидера.
До очередных президентских выборов в Сирии остается два года. Последние выборы главы государства состоялись 3 июня 2014 года. Несмотря на тяжелую военно-политическую ситуацию в стране, принять участие на выборах смогли граждане как в САР, так и за ее пределами. Всего на предыдущих выборах баллотировались 24 кандидата, допущены были трое. Действующий президент Асад тогда одержал победу, набрав 89% голосов.
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Ожидаемое вмешательство Запада: fake news, сфабрикованные видео

Эксперты сошлись во мнении о том, что на пути к самим выборам будет немало препятствий, учиненных США и их союзниками.
Так, по мнению сирийского эксперта в военных и стратегических вопросах, бригадного генерала в отставке Мухаммада Аббаса, "безусловно, будут попытки США и Запада – мы их ожидаем – попытки воспрепятствовать проведению выборов или исказить их, или не позволить реализовать право (на голосование)".
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Аббас напомнил, что на президентских выборах 2014 года "очень большие очереди сирийцев выстроились для голосования у посольства Сирии в Бейруте". "Запад не приемлет повторения такой сцены и будет стараться поставить палки в колеса, возможно, путем слухов, фейковых новостей, устраивая различные инциденты, снимая сфабрикованные "фильмы", пытаясь очернить, исказить, демонизировать образ Сирии: это типичные методы США и их инструментов и союзников в регионе и мире", - заявил Аббас.
По мнению эксперта, выборы 2021 года станут "возможно, последней попыткой" США очернить и исказить выборы, чтобы достичь какой-то цели, которую не удалось реализовать за годы сирийской войны.
"Враги этой прекрасной страны будут прикладывать все имеющиеся силы для того, чтобы эти выборы не состоялись, чтобы они не были частью политического решения, и не способствовали возвращению сирийскому государству прежней роли и статуса внутри страны и на внешнеполитической арене", - заявил в свою очередь преподаватель политологии в университете Дамаска Акиль Махфуд. В качестве врагов Сирии эксперт назвал США и их союзников в регионе, в том числе Турцию и Саудовскую Аравию.
"Поэтому сирийское правительство и симпатизирующие ему силы, власти страны, союзники в виде России и других стран, должны помочь этой стране в том, чтобы в 2021 году не произошло такого, чтобы они были готовы к проведению выборов", - заявил Махфуд.
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По мнению политолога Ахмада ад-Дерзи, выборы 2021 года станут "необычными". "Это последняя ставка на возможность изменить политические вектора в Сирии через давление на эти выборы", - пояснил он. По его словам, западные страны пытаются повлиять на решение Сирии сотрудничать с "Востоком" - с Россией, Ираном, КНР. "Западные страны попытаются привести к власти новый политический режим, который как минимум обеспечит в какой-то форме баланс – если не заставит Сирию стремиться к урегулированию с Израилем, то вынудит к созданию отношений таких, что она будет лояльна США, приведет к выводу российских и иранских сил, и в итоге - к уничтожению сирийского государства", - отметил политолог.

Фактор беженцев

Ад-Дерзи указал на фактор беженцев, остающихся за рубежом. "Имеется фактор давления на население, остающееся за пределами Сирии – в Турции, Ливане, Иордании, ФРГ и других странах, и в регионах под контролем вооруженных группировок в Идлибе и на северо-востоке страны, а также они (Запад – ред.) будут работать над тем, чтобы эти беженцы голосовали в интересах Запада, чтобы списать со счетов президентскую власть в САР", - заявил ад-Дерзи.
Он отметил, что период перед выборами 2021 года будет непростым, выражается это уже сейчас в связи со спорами по шести кандидатам в конституционную комиссию. По его мнению, состав комиссии может пошатнуть баланс в сторону США.
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В свою очередь Мухаммад Аббас также напомнил, что именно западные страны затрудняют возвращение в Сирию беженцев из соседних и европейских стран, продолжают финансировать лагеря беженцев, чтобы беженцы как можно дольше в них оставались, особенно на севере страны. Серьезной проблемой Аббас считает также турецкое присутствие на севере Сирии и процесс "туркизации" через пропагандирование турецкой идентичности и культуры.

Угроза смены партийной системы

Ад-Дерзи назвал опасностью для Сирии попытки по формированию конституционной комиссии таким образом, чтобы она удовлетворяла интересы США и Израиля. "Они хотят превращения политического режима в многополярный вместо одногополярного, чтобы каждая из политических групп была связана с какой-либо стороной – региональной типа Турции или Саудовской Аравии, или на уровне США и ЕС. Это угроза превращения Сирии в Ирак или Ливан с последующим уничтожением функций президентской администрации и возможными конфликтами между президентом и премьер-министром", - заявил эксперт.
Аббас отметил, что согласно сирийскому законодательству запрещено создавать партии лишь по одному критерию или признаку, например религиозному: "в партии должны быть представлены все слои сирийского общества". "Поэтому в Сирии нет религиозных партий, экстремистских, или по крайней мере мы не признаем такие организации партиями, но они могут существовать и быть связанными с заграницей. Мы выступаем против таких партий, так как они могут послужить поводом для агрессии против сирийцев", - отметил он.
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Конкуренты?

Отвечая на вопрос о возможных конкурентах действующего президента Асада, Аббас подчеркнул, что кандидатом может стать "любой гражданин, квалифицированный для того, чтобы занять пост президента". "Любой гражданин Сирии, ставший кандидатом и пользующийся доверием граждан, будет реальным конкурентом. Условие для этого: чтобы кандидат был готов реализовать интересы родины и любил ее, и выполнял конституционные и президентские обязанности в соответствии с конституцией и требованиями к нему", - заявил эксперт.
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Война в СирииБашар АсадРоссияСША
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