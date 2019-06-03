В Новороссийске завершили сбор нефтепродуктов после ЧП с мазутовозом

КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Завершены работы по локализации места выхода нефтепродуктов в результате опрокидывания мазутовоза, содержимое которого попало в ливневую канализацию, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.

В субботу в Новороссийске в районе улицы Элеваторная опрокинулся мазутовоз.

По данным ГУМЧС по Краснодарскому краю, в результате происшествия произошла разгерметизация автоцистерны, мазут растекся вдоль дороги и попал в ливневую канализацию. Сообщалось об обработке места розлива песком и сорбентом, очистке ливневой системы и обочины, установке бонов (плавучих заграждений) на месте выхода ливневой системы.

"Проведена работа по локализации места выхода нефтепродуктов, сбору нефтепродуктов и недопущения распространения загрязнения. По информации Дежурной службы загрязнение территории порта не выявлено", - говорится в сообщении.