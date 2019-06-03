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РИА Новости

Жаркие гонки по бездорожью: "Бизон-Трек-Шоу 2019"

Вчера, 15:02
2249
В Ростовской области с наступлением лета проводят единственные в России гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу", призванные популяризировать профессию механизатора. Участники необычных состязаний — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

"Бизон-Трек-Шоу" проводят каждый год, начиная с 2002-го.

Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
1 из 12

"Бизон-Трек-Шоу" проводят каждый год, начиная с 2002-го.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Нынешняя гонка стала 17-й по счету.

Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
2 из 12

Нынешняя гонка стала 17-й по счету.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В состязаниях участвуют сельские механизаторы.

Участник соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
3 из 12

В состязаниях участвуют сельские механизаторы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В обычной жизни они работают в поле, но раз в год превращаются в гонщиков.

Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
4 из 12

В обычной жизни они работают в поле, но раз в год превращаются в гонщиков.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В тракторном многоборье в этом году соревновались 33 механизатора из Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Ростовской области и Подмосковья.

Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
5 из 12

В тракторном многоборье в этом году соревновались 33 механизатора из Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Ростовской области и Подмосковья.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Гонка состояла из пяти отборочных этапов и двух финальных.

Участники соревнований и зрители перед началом гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
6 из 12

Гонка состояла из пяти отборочных этапов и двух финальных.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Нужно было преодолеть труднопроходимую трассу с крутыми поворотами, трамплинами, скоростными участками и водными препятствиями.

На соревнованиях во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
7 из 12

Нужно было преодолеть труднопроходимую трассу с крутыми поворотами, трамплинами, скоростными участками и водными препятствиями.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Состязания осложнялись почти что 40-градусной жарой.

Участник соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
8 из 12

Состязания осложнялись почти что 40-градусной жарой.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Машины застревали, переворачивались, сходили с дистанции, но возвращались на трассу и продолжали борьбу.

Участник соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
9 из 12

Машины застревали, переворачивались, сходили с дистанции, но возвращались на трассу и продолжали борьбу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Обладателям первых трех мест вручили ключи от современных сельскохозяйственных машин.

На соревнованиях во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
10 из 12

Обладателям первых трех мест вручили ключи от современных сельскохозяйственных машин.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Механизатор, пришедший к финишу четвертым, получил специальную награду.

Участники соревнований во время гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
11 из 12

Механизатор, пришедший к финишу четвертым, получил специальную награду.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Поболеть за участников "Бизон-Трек-Шоу" пришли 40 тысяч зрителей.

Участники соревнований перед началом гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
12 из 12

Поболеть за участников "Бизон-Трек-Шоу" пришли 40 тысяч зрителей.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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