Жаркие гонки по бездорожью: "Бизон-Трек-Шоу 2019"

"Бизон-Трек-Шоу" проводят каждый год, начиная с 2002-го.
"Бизон-Трек-Шоу" проводят каждый год, начиная с 2002-го.
Нынешняя гонка стала 17-й по счету.
В состязаниях участвуют сельские механизаторы.
В обычной жизни они работают в поле, но раз в год превращаются в гонщиков.
В обычной жизни они работают в поле, но раз в год превращаются в гонщиков.
В тракторном многоборье в этом году соревновались 33 механизатора из Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Ростовской области и Подмосковья.
В тракторном многоборье в этом году соревновались 33 механизатора из Краснодарского края, Ставрополья, Крыма, Ростовской области и Подмосковья.
Гонка состояла из пяти отборочных этапов и двух финальных.
Гонка состояла из пяти отборочных этапов и двух финальных.
Нужно было преодолеть труднопроходимую трассу с крутыми поворотами, трамплинами, скоростными участками и водными препятствиями.
Нужно было преодолеть труднопроходимую трассу с крутыми поворотами, трамплинами, скоростными участками и водными препятствиями.
Состязания осложнялись почти что 40-градусной жарой.
Состязания осложнялись почти что 40-градусной жарой.
Машины застревали, переворачивались, сходили с дистанции, но возвращались на трассу и продолжали борьбу.
Машины застревали, переворачивались, сходили с дистанции, но возвращались на трассу и продолжали борьбу.
Обладателям первых трех мест вручили ключи от современных сельскохозяйственных машин.
Обладателям первых трех мест вручили ключи от современных сельскохозяйственных машин.
Механизатор, пришедший к финишу четвертым, получил специальную награду.
Механизатор, пришедший к финишу четвертым, получил специальную награду.
Поболеть за участников "Бизон-Трек-Шоу" пришли 40 тысяч зрителей.
Поболеть за участников "Бизон-Трек-Шоу" пришли 40 тысяч зрителей.