Миронов призвал усилить контроль безопасности на оборонных предприятиях

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Контроль безопасности на оборонных предприятиях после взрыва в Дзержинске необходимо усилить, не исключено, что для этого могут потребоваться и законодательные изменения, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что подобные инциденты, пусть и в меньших масштабах, ранее уже отмечались и в Дзержинске, и в других городах страны, поэтому ситуация требует тщательного анализа и системных мер реагирования.

"В августе прошлого года на другом оборонном заводе Дзержинска также произошел взрыв, тогда погибли люди. Всего за последние годы только на предприятиях по производству взрывчатых веществ по всей России зафиксировано более десятка опасных инцидентов, многие приводили к человеческим жертвам. Считаю, что ситуация требует системных мер по усилению безопасности на оборонных объектах. Произошедшее в Дзержинске должно стать поводом для масштабной проверки всех опасных производств, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Такая проверка с участием представителей всех надзорных служб должна быть инициирована на федеральном уровне", - приводятся в сообщении пресс-службы партии слова Миронова.

"Не исключаю, что подобная ревизия докажет необходимость законодательных изменений, в части обновления регламентов и норм безопасности. Необходимо провести тщательный анализ ситуации, чтобы не допустить повторения инцидентов, угрожающих, в том числе, гражданскому населению", - добавил политик.