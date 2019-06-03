СК назвал возможную причину смерти мальчика в детском лагере в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн - РИА Новости. Смерть школьника во время утренней зарядки в детском лагере "Колосок" Амурской области, по предварительным данным, могла наступить в результате сердечного заболевания, сообщает СК РФ по региону.

Ранее стало известно, что в воскресенье во второй день смены в "Колоске" во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Медики оказали необходимые реанимационные мероприятия, но безуспешно. Точная причина смерти устанавливается. В СУСК РФ по Амурской области РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статья 109 УК РФ), проверку начала и прокуратура Амурской области.