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РИА Новости

СК назвал возможную причину смерти мальчика в детском лагере в Приамурье

Вчера, 09:45
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн - РИА Новости. Смерть школьника во время утренней зарядки в детском лагере "Колосок" Амурской области, по предварительным данным, могла наступить в результате сердечного заболевания, сообщает СК РФ по региону.
Ранее стало известно, что в воскресенье во второй день смены в "Колоске" во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Медики оказали необходимые реанимационные мероприятия, но безуспешно. Точная причина смерти устанавливается. В СУСК РФ по Амурской области РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статья 109 УК РФ), проверку начала и прокуратура Амурской области.
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"Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств смерти подростка. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате сердечного заболевания. В рамках расследования уголовного дела следователи в обязательном порядке намерены выяснить, какие медицинские обследования проходил подросток до поступления в лагерь, факт предоставления необходимого набора документов для пребывания",- сообщает СК по региону.
Ранее пресс-секретарь администрации города Благовещенска Екатерина Касимова сообщила РИА Новости, что школьник был воспитанником отделения легкой атлетики и находился в лагере в рамках спортивной смены, которую организовала областная спортивная школа.
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