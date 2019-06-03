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РИА Новости

В Москве 4 июня введут ограничения на ряде улиц для проведения Ураза-Байрам

Вчера, 09:42
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Автомобилистов предупреждают, что в связи с проведением праздничных мероприятий 4 июня на ряде улиц будут действовать ограничения, сообщили в транспортном комплексе Москвы.
"Четвертого июня мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам. В связи с проведением праздничных мероприятий на ряде улиц столицы будут действовать ограничения и перекрытия движения", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте.
В период с 00:01 до 11:00 4 июня перекрываются участки: на улице Дурова, улице Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанской улице, по улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца.
Также 4 июня с 04:00 до 11:00 нельзя будет проехать по Большой Татарской улице, Старому Толмачевскому переулку, Малому Татарскому переулку, Клементовскому и Озерковскому переулкам. В период с 06:00 до 08:00 перекрыта улица Кадырова и Проектируемый проезд № 6417.
В свою очередь на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы в период с 04:00 до 11:00 4 июня движение транспорта ограничено и будет осуществляться по одной полосе.
Транспортный комплекс также призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах и заранее планировать маршрут.
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