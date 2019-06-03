Отловщики заявили, что реадаптацию косаток из "китовой тюрьмы" не начинали

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Реадаптация косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, не начата, так как нет индивидуальных планов и ответственных за это лиц, сообщил РИА Новости представитель компании-отловщика "Афалина".

В понедельник зоозащитница Нина Зырянова сообщила , что в "китовой тюрьме" проходят бесплатные экскурсии для детей. Она рассказала, что ей удалось снять на видео прибытие в бухту групп взрослых с детьми. Видео и фото опубликовано в ее аккаунте в Instagram. На них видно, как десятки детей в сопровождении взрослых проходят на территорию "китовой тюрьмы" и идут к вольерам. Ранее российские и иностранные ученые, в том числе группа исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, рекомендовали начать реадаптацию животных для скорейшего выпуска, в том числе начать кормить их без присутствия людей и в целом ограничить контакт с человеком. В "Афалине" экскурсии объяснили тем, что они предусмотрены трехсторонним соглашением между компаниями, учеными и администрацией Приморского края.

"Должны были быть разработаны индивидуальные планы, их должны были передать нам. В них должно быть регламентировано, что делает конкретное животное, корм подается таким-то способом. На сегодня о выполнении процесса реадаптации нужно спрашивать у того, кто его рекомендовал. Этих планов еще нет, нет лиц, ответственных за процесс реадаптации. Они (меры по реадаптации) должны быть закреплены документально", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, не мешают ли детские экскурсии процессу реадаптации животных.

По его словам, заключения ученых по реадаптации носили рекомендательный характер. "Мы имеем методики адаптации, а реадаптацией мы никогда не занимались. Кто будет отвечать за результат, и как будет эта процедура законодательно закреплена? Наши тренеры животных адаптируют, у них есть компетенция сделать так, чтобы животное привыкло к человеку, не боялось, выполняло набор команд и правильно питалось. Всю обратную процедуру никто никогда не делал", - добавил собеседник.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.