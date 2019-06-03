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РИА Новости

Отловщики заявили, что реадаптацию косаток из "китовой тюрьмы" не начинали

Вчера, 09:41
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© РИА Новости / Виталий АньковЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Реадаптация косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, не начата, так как нет индивидуальных планов и ответственных за это лиц, сообщил РИА Новости представитель компании-отловщика "Афалина".
В понедельник зоозащитница Нина Зырянова сообщила, что в "китовой тюрьме" проходят бесплатные экскурсии для детей. Она рассказала, что ей удалось снять на видео прибытие в бухту групп взрослых с детьми. Видео и фото опубликовано в ее аккаунте в Instagram. На них видно, как десятки детей в сопровождении взрослых проходят на территорию "китовой тюрьмы" и идут к вольерам. Ранее российские и иностранные ученые, в том числе группа исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто, рекомендовали начать реадаптацию животных для скорейшего выпуска, в том числе начать кормить их без присутствия людей и в целом ограничить контакт с человеком. В "Афалине" экскурсии объяснили тем, что они предусмотрены трехсторонним соглашением между компаниями, учеными и администрацией Приморского края.
"Должны были быть разработаны индивидуальные планы, их должны были передать нам. В них должно быть регламентировано, что делает конкретное животное, корм подается таким-то способом. На сегодня о выполнении процесса реадаптации нужно спрашивать у того, кто его рекомендовал. Этих планов еще нет, нет лиц, ответственных за процесс реадаптации. Они (меры по реадаптации) должны быть закреплены документально", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, не мешают ли детские экскурсии процессу реадаптации животных.
По его словам, заключения ученых по реадаптации носили рекомендательный характер. "Мы имеем методики адаптации, а реадаптацией мы никогда не занимались. Кто будет отвечать за результат, и как будет эта процедура законодательно закреплена? Наши тренеры животных адаптируют, у них есть компетенция сделать так, чтобы животное привыкло к человеку, не боялось, выполняло набор команд и правильно питалось. Всю обратную процедуру никто никогда не делал", - добавил собеседник.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 18:01
"Недвижимое имущество". Откроются ли двери "китовой тюрьмы"?Владелец косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, не хочет выпускать их на волю. А все заявления о спасении китов не имеют юридической силы, считает он. Право на частную собственность столкнулось с законом о защите прав животных.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Вчера, 09:22
Отловщики объяснили экскурсии в "китовую тюрьму"
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