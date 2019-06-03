Три новых рейса свяжут Сахалин с регионами Дальнего Востока

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Впервые после длительного перерыва из аэропорта Южно-Сахалинска 1 июня был отправлен прямой рейс в Петропавловск-Камчатский. В расписание также добавлены прямые перелеты до Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) и Благовещенска (Амурская область), сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Данный рейс выполнен в рамках поручений главы островного региона Валерия Лимаренко. Решение врио губернатора расширить полетную сеть принято в связи с низкой транспортной доступностью островов, которая осложняет жизнь сахалинцам и курильчанам", – говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев, транспортное сообщение между дальневосточными регионами будет осуществляться по субсидированным тарифам, а по ряду направлений снижена стоимость билетов в два-три раза. Так, перелет из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Петропавловск-Камчатский обойдется в 5640 рублей, в Комсомольск-на-Амуре – в 3705 рублей.

"На сегодняшний день потребность в рейсах огромная, билеты раскуплены по всем направлениям", – подчеркнул заместитель председателя правительства.

Вопрос транспортной доступности региона в целом и логистики передвижений на его территории находится на особом контроле областных властей. Так, на Курилах было впервые запущено вертолетное сообщение, соединившее Итуруп, Кунашир и Шикотан. А с 1 апреля возобновились полеты в Ноглики и Шахтерск. На всех рейсах действует единый тариф вне зависимости от места регистрации.

Кроме того, в Южно-Сахалинске в настоящее время ведется строительство нового аэровокзала с современной системой обработки багажа и пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров, который должен открыться в конце 2020 года.