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РИА Новости

Три новых рейса свяжут Сахалин с регионами Дальнего Востока

Вчера, 09:36
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Впервые после длительного перерыва из аэропорта Южно-Сахалинска 1 июня был отправлен прямой рейс в Петропавловск-Камчатский. В расписание также добавлены прямые перелеты до Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) и Благовещенска (Амурская область), сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Данный рейс выполнен в рамках поручений главы островного региона Валерия Лимаренко. Решение врио губернатора расширить полетную сеть принято в связи с низкой транспортной доступностью островов, которая осложняет жизнь сахалинцам и курильчанам", – говорится в сообщении.
Как отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев, транспортное сообщение между дальневосточными регионами будет осуществляться по субсидированным тарифам, а по ряду направлений снижена стоимость билетов в два-три раза. Так, перелет из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Петропавловск-Камчатский обойдется в 5640 рублей, в Комсомольск-на-Амуре – в 3705 рублей.
"На сегодняшний день потребность в рейсах огромная, билеты раскуплены по всем направлениям", – подчеркнул заместитель председателя правительства.
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Вопрос транспортной доступности региона в целом и логистики передвижений на его территории находится на особом контроле областных властей. Так, на Курилах было впервые запущено вертолетное сообщение, соединившее Итуруп, Кунашир и Шикотан. А с 1 апреля возобновились полеты в Ноглики и Шахтерск. На всех рейсах действует единый тариф вне зависимости от места регистрации.
Кроме того, в Южно-Сахалинске в настоящее время ведется строительство нового аэровокзала с современной системой обработки багажа и пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров, который должен открыться в конце 2020 года.
"Работы по зданию аэровокзала выполняются согласно плану. Сейчас специалисты заняты установкой витражных, ограждающих элементов, прокладкой внутренних сетей. Общая численность рабочих на стройке – 300 человек плюс 80 единиц техники", – сообщил генеральный директор аэропорта Южно-Сахалинск Никита Полонский.
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Валерий ЛимаренкоПравительство Сахалинской областиЮжно-СахалинскОбщество
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