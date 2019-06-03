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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт рассказал о перспективах предложенной США сделки по Сирии

Вчера, 09:33
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сделка по Сирии, которую США намерены предложить России, могла бы быть интересной для РФ, но в нынешней ситуации условия будут диктовать Москва и Дамаск, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк.
Ранее издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источник сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране.
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"Разговоры о такой сделке идут достаточно долго, уже несколько лет. Израиль очень беспокоит наращивание иранского военного присутствия в Сирии, в непосредственной близости от Голанских высот, и, естественно, укрепление проиранской группировки "Хезболлах" в регионе. Все это стало результатом военной победы над противниками (президента Сирии Башара - ред.) Асада, укрепление сирийского правительства в стране", - сказал он.
По его словам, еще несколько лет назад "такого рода сделка выглядела весьма и весьма разумной и перспективной, но сейчас, если такие переговоры действительно будут вестись, то и Дамаск, и Москва могли бы потребовать у наших западных партнеров не только дипломатического признания правящего сирийского режима, но и конкретной помощи в восстановлении страны после того, как она была разрушена во многом за счет американцев и их союзников, которые вели фактически гражданскую войну против легитимного сирийского правительства".
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"Сейчас на поле боя господствуют именно сирийские войска и их союзники, а их противники теряют даже последние анклавы, которые они имели на сирийской территории, в частности, Идлиб близок к падению. Сейчас условия уже будут диктовать Дамаск и Москва. У Израиля, у его западных союзников гораздо меньше козырей для торга, чем было еще всего лишь несколько лет тому назад", - добавил эксперт.
По мнению эксперта, России эта сделка потенциально интересна, так как Москва не раз говорила о том, что западные партнеры "должны внести свой вклад в восстановление Сирии, ее инфраструктуры, ее экономики", кроме того, ни РФ, ни Сирия не заинтересованы в "чрезмерном усилении Ирана в той же самой Сирии, с тем, чтобы проамериканская оккупация, оккупация со стороны США и их союзников сменилась бы иранской оккупацией".
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Война в СирииВладимир БатюкВысшая школа экономикиРоссияСША
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