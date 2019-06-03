Эксперт рассказал о перспективах предложенной США сделки по Сирии

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сделка по Сирии, которую США намерены предложить России, могла бы быть интересной для РФ, но в нынешней ситуации условия будут диктовать Москва и Дамаск, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк.

Ранее издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источник сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране.

"Разговоры о такой сделке идут достаточно долго, уже несколько лет. Израиль очень беспокоит наращивание иранского военного присутствия в Сирии, в непосредственной близости от Голанских высот, и, естественно, укрепление проиранской группировки "Хезболлах" в регионе. Все это стало результатом военной победы над противниками (президента Сирии Башара - ред.) Асада, укрепление сирийского правительства в стране", - сказал он.

По его словам, еще несколько лет назад "такого рода сделка выглядела весьма и весьма разумной и перспективной, но сейчас, если такие переговоры действительно будут вестись, то и Дамаск, и Москва могли бы потребовать у наших западных партнеров не только дипломатического признания правящего сирийского режима, но и конкретной помощи в восстановлении страны после того, как она была разрушена во многом за счет американцев и их союзников, которые вели фактически гражданскую войну против легитимного сирийского правительства".

"Сейчас на поле боя господствуют именно сирийские войска и их союзники, а их противники теряют даже последние анклавы, которые они имели на сирийской территории, в частности, Идлиб близок к падению. Сейчас условия уже будут диктовать Дамаск и Москва. У Израиля, у его западных союзников гораздо меньше козырей для торга, чем было еще всего лишь несколько лет тому назад", - добавил эксперт.