Прокуратура Приамурья проводит проверку смерти ребенка в лагере на зарядке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн - РИА Новости. Прокуратура Амурской области проводит проверку в связи с гибелью школьника в детском оздоровительном лагере "Колосок" во время физической утренней зарядки, сообщает надзорное ведомство.

Ранее стало известно, что в воскресенье во второй день смены в "Колоске" во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Медики оказали необходимые реанимационные мероприятия, но безуспешно. Точная причина смерти устанавливается. В СУСК РФ по Амурской области РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статья 109 УК РФ).

"По поручению прокуратуры области прокуратура города Благовещенска проводит проверку по факту гибели 2 июня 2019 года подростка в детском оздоровительном лагере "Колосок". Прокуратура города Благовещенска при проверке исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних выяснит причины и условия, способствовавшие гибели подростка", - сообщает надзорное ведомство.

Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.