Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T09:29Z
https://ria.ru/20190603/1555198568.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Прокуратура Приамурья проводит проверку смерти ребенка в лагере на зарядке

Вчера, 09:28
326
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн - РИА Новости. Прокуратура Амурской области проводит проверку в связи с гибелью школьника в детском оздоровительном лагере "Колосок" во время физической утренней зарядки, сообщает надзорное ведомство.
Ранее стало известно, что в воскресенье во второй день смены в "Колоске" во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Медики оказали необходимые реанимационные мероприятия, но безуспешно. Точная причина смерти устанавливается. В СУСК РФ по Амурской области РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статья 109 УК РФ).
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 06:54
Скончавшийся в приамурском лагере мальчик занимался легкой атлетикой
"По поручению прокуратуры области прокуратура города Благовещенска проводит проверку по факту гибели 2 июня 2019 года подростка в детском оздоровительном лагере "Колосок". Прокуратура города Благовещенска при проверке исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних выяснит причины и условия, способствовавшие гибели подростка", - сообщает надзорное ведомство.
Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее пресс-секретарь администрации города Благовещенска Екатерина Касимова сообщила РИА Новости, что школьник был воспитанником отделения легкой атлетики и находился в лагере в рамках спортивной смены, которую организовала областная спортивная школа.
000400
Обсудить 0
Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
СК назвал возможную причину смерти мальчика в детском лагере в Приамурье
РИА
Новости
Михаил Саакашвили
Саакашвили назвал сроки возвращения в Грузию
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Украинские СМИ рассказали о желании Порошенко стать "отцом нации"
Дмитрий Баласов, обвиняемый в серии изнасилований, нападений и одном убийстве, на заседании суда в Екатеринбурге
На Урале обвиняемый в изнасилованиях и убийстве получил пожизненный срок
Лента
новостей
Женщина работает за ноутбуком
ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц, пишут СМИ
Горожане отдыхают у фонтанов
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
На месте ДТП с участием автомобиля из свадебного кортежа в городе Кызыле
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
Силы безопасности Судана блокируют больницы в Хартуме, сообщили СМИ
В Самаре эвакуировали воспитанников детского сада из-за короткого замыкания
Очевидец рассказал подробности драки, в которой погиб бывший спецназовец
Продавец принимает свежий хлеб в сельском магазине
Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018
Миронов призвал усилить контроль безопасности на оборонных предприятиях
В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов
Россия планирует полностью отказаться от разработки стандартов в рамках СНГ
На западе Индии 40 человек застряли на большой высоте на карусели
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
Лента новостейМолния