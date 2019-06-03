Силы безопасности Судана блокируют больницы в Хартуме, сообщили СМИ

КАИР, 3 июн – РИА Новости. Силы безопасности Судана блокировали несколько больниц в центре Хартума, где находятся пострадавшие в результате операции по разгону палаточного лагеря протестующих на площади у комплекса зданий Минобороны, сообщает телеканал Силы безопасности Судана блокировали несколько больниц в центре Хартума, где находятся пострадавшие в результате операции по разгону палаточного лагеря протестующих на площади у комплекса зданий Минобороны, сообщает телеканал Sky News Arabia

По предварительной информации ТВ, силовики препятствуют поступлению в больницы пострадавших.

Ранее оппозиционный "Комитет врачей Судана" сообщил, что три человека погибли и 60 пострадали в результате этой операции суданских сил безопасности.

По данным телеканала, в больницах находятся десятки пострадавших, многие в тяжелом состоянии. Протестующие получили огнестрельные ранения, многие госпитализированы с удушьем от слезоточивого газа.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось также, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

Оппозиционные силы призвали начать акцию гражданского неповиновения и массовые акции протеста по всей стране. В ответ на этот призыв протестующие начали перекрывать основные дороги в пригородах Хартума с помощью камней и горящих автомобильных покрышек.