У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около индонезийских островов Ниас и Суматра, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки были зафиксированы в 5.57 по времени UTC (8.57 мск) в 190 километрах к юго-западу от города Сиболга на острове Суматра и в 321 километре от города Паданг. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.