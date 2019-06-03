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РИА Новости

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Вчера, 09:20
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около индонезийских островов Ниас и Суматра, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки были зафиксированы в 5.57 по времени UTC (8.57 мск) в 190 километрах к юго-западу от города Сиболга на острове Суматра и в 321 километре от города Паданг. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Последствия землетрясения в Индонезии
26 мая, 12:52
Крупные землетрясения в мире в 2018-2019 годах
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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