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РИА Новости

ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц, пишут СМИ

Вчера, 09:18
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© Fotolia / Picture-FactoryЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком
© Fotolia / Picture-Factory
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ЦБ РФ вместе с банками реализует пилотный проект по подтверждению электронной почты клиентов-физлиц, пишет газета "Коммерсант".
Первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев подтвердил газете эту информацию. Он пояснил, что банки часто направляют клиенту сообщения по СМС или электронной почте, при этом, если адрес не подтвержден, доступ к банковской тайне может получить злоумышленник.
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В ходе пилотного проекта банки прорабатывают варианты подтверждения электронной почты. По данным издания, среди участников пилота Тинькофф-банк, ОТП-банк, ВТБ. В кредитных организациях участие не отрицают, однако раскрывать не хотят, отмечает газета. В ОТП-банке указали лишь, что процедура должна быть простой, но при этом обеспечивающей достаточный уровень верификации. Сычев подчеркнул, что необходимо верифицировать почту как новых, так и уже действующих клиентов.
Как сообщает издание, после появления перечня предложений его планируется обсудить со всем рынком. Первые материалы по итогам пилотного проекта банки должны представить на следующей неделе. Пока не решено, будут требования по верификации электронной почты выпущены в виде методических рекомендаций или же станут обязательными требованиями путем внесения поправок к положению 382-П. В ЦБ этот вопрос не стали комментировать газете.
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