Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T11:48Z
https://ria.ru/20190603/1555198222.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_0:0:3056:1720_1036x0_80_0_0_45e071f6fb0d54a55ff71d51ed0fd5ff.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия опровергла сообщения об отзыве военных советников из Венесуэлы

Вчера, 09:15
7504
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МЕХИКО, 3 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве российских военных специалистов из страны.
Ранее издание WSJ со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Россия отзывает из Венесуэлы специалистов "Ростеха".
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
30 мая, 11:26
Без беспорядков никуда. Венесуэле грозят новыми протестамиВенесуэльские власти ведут переговоры с оппозицией. Но президенту-самозванцу это не нравится, и он обещает новую серию беспорядков.
"Это – очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", - заявил Заемский РИА Новости.
Ранее посольство России в Венесуэле сообщало, что российские военные специалисты находятся в стране для обучения техников и проведения работ по ремонту и поддержанию боевых оружейных систем, которые ранее были поставлены Венесуэле по договорам военно-технического сотрудничества.
5841023
Обсудить 2
Попытка госпереворота в ВенесуэлеВладимир ЗаемскийРостехВенесуэла
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Эксперт рассказал о перспективах предложенной США сделки по Сирии
Лента
новостей
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Лингвисты нашли новый союз в русском языке
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Что будет с ценами на бензин этим летом
Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили после поездки врио губернатора
Колбы в лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области
В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
Лента новостейМолния