Россия опровергла сообщения об отзыве военных советников из Венесуэлы

МЕХИКО, 3 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве российских военных специалистов из страны.
Ранее издание WSJ со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Россия отзывает из Венесуэлы специалистов "Ростеха".
"Это – очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", - заявил Заемский РИА Новости.
Ранее посольство России в Венесуэле сообщало, что российские военные специалисты находятся в стране для обучения техников и проведения работ по ремонту и поддержанию боевых оружейных систем, которые ранее были поставлены Венесуэле по договорам военно-технического сотрудничества.