Россия опровергла сообщения об отзыве военных советников из Венесуэлы

МЕХИКО, 3 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве российских военных специалистов из страны.

Ранее издание WSJ со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Россия отзывает из Венесуэлы специалистов "Ростеха".

"Это – очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", - заявил Заемский РИА Новости.