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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В МИД России позитивно оценили переговоры в Осло по Венесуэле

Вчера, 09:11
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© РИА Новости / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗамминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Болат Шайхинов
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
ООН, 3 июн - РИА Новости. Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы, прошедшие на прошлой неделе в Осло, стоит оценить позитивно, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Сейчас проходят контакты в Осло, неизвестны их результаты, но сам факт контактов надо оценить позитивно, это тот путь, на котором можно найти выход из кризиса", - сказал Вершинин.
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Он отметил, что Россия убеждена, что пути решения есть. "Мы решительно отвергаем те заявки, в том числе со стороны Вашингтона, о том, чтобы монопольно решать за другие народы, за другие страны, как им развиваться, кто их должен ввести вперёд, кто ими должен руководить".
"Это неправильно со всех точек зрения, и это, кстати, вопрос не только о Венесуэле. Это вопрос о том, как сегодня строятся, как будут строиться завтра международные отношения, на каких принципах", - уточнил дипломат.
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Вершинин пояснил, "или мы исходим из того, что мы уважаем суверенитет, решения самих народов, строим отношения на почве равноправия, или мы выпускаем один ультиматум за другим и производим различные санкции, которые, если взглянуть на историю, мало когда чем помогали".
"Нельзя подгонять другие народы через санкции к каким-то решениям, которые противоречат их воле", - добавил замминистра.
Он отметил, что "мы не просто поддерживаем законное правительство, мы поддерживаем законность, те принципы, на которых строится вся система международных отношений". "Поэтому путь только через диалог, не диктат", - сказал он.
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Дипломат добавил, что "не должно быть угроз силой, тем более применение силы, это должно быть исключено, иначе это приведёт к большим проблемам не только для Латинской Америки, но и для всех международных отношений в целом".
Правительство Норвегии сообщило в среду о прогрессе в деле проходящих в Осло переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы".
В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей ВершининОслоВенесуэлаРоссияВ мире
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