В МИД России позитивно оценили переговоры в Осло по Венесуэле

ООН, 3 июн - РИА Новости. Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы, прошедшие на прошлой неделе в Осло, стоит оценить позитивно, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Сейчас проходят контакты в Осло, неизвестны их результаты, но сам факт контактов надо оценить позитивно, это тот путь, на котором можно найти выход из кризиса", - сказал Вершинин.

Он отметил, что Россия убеждена, что пути решения есть. "Мы решительно отвергаем те заявки, в том числе со стороны Вашингтона, о том, чтобы монопольно решать за другие народы, за другие страны, как им развиваться, кто их должен ввести вперёд, кто ими должен руководить".

"Это неправильно со всех точек зрения, и это, кстати, вопрос не только о Венесуэле. Это вопрос о том, как сегодня строятся, как будут строиться завтра международные отношения, на каких принципах", - уточнил дипломат.

Вершинин пояснил, "или мы исходим из того, что мы уважаем суверенитет, решения самих народов, строим отношения на почве равноправия, или мы выпускаем один ультиматум за другим и производим различные санкции, которые, если взглянуть на историю, мало когда чем помогали".

"Нельзя подгонять другие народы через санкции к каким-то решениям, которые противоречат их воле", - добавил замминистра.

Он отметил, что "мы не просто поддерживаем законное правительство, мы поддерживаем законность, те принципы, на которых строится вся система международных отношений". "Поэтому путь только через диалог, не диктат", - сказал он.

Дипломат добавил, что "не должно быть угроз силой, тем более применение силы, это должно быть исключено, иначе это приведёт к большим проблемам не только для Латинской Америки, но и для всех международных отношений в целом".

Правительство Норвегии сообщило в среду о прогрессе в деле проходящих в Осло переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы".

В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.

В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией.