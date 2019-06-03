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РИА Новости

В Бишкеке четыре человека пострадали от взрыва теплового оборудования

Вчера, 08:55
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БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. Четверо человек пострадали от взрыва теплового оборудования в Бишкеке, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Минздрава Киргизии.
Утром в понедельник в центре Бишкека на хозяйственном объекте возле железной дороги прозвучал громкий хлопок. По предварительным данным, взорвалось тепловое оборудование - бак для кипячения воды.
"В результате взрыва пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии", - заявили в Минздраве.
В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники милиции и служащие государственного предприятия "Киргизские железные дороги".
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