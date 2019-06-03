В Бишкеке четыре человека пострадали от взрыва теплового оборудования

БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. Четверо человек пострадали от взрыва теплового оборудования в Бишкеке, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Минздрава Киргизии.

Утром в понедельник в центре Бишкека на хозяйственном объекте возле железной дороги прозвучал громкий хлопок. По предварительным данным, взорвалось тепловое оборудование - бак для кипячения воды.

"В результате взрыва пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии", - заявили в Минздраве.