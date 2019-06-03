Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили после поездки врио губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Глава Челябинска Владимир Елистратов уволил начальника управления дорожного хозяйства Алексея Шабалина после того, как врио губернатора региона Алексей Текслер высказал замечания о качестве дорог в городе, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе городской администрации.

В конце мая Текслер проехал по районам региона и Челябинска, осмотрел дороги и попросил сменить начальника управления дорожного хозяйства администрации Челябинска. Как заявил врио губернатора, его не устраивает состояние дорог: часто это не езда, а маневрирование между ямами. Как он отметил в своем аккаунте в Instagram , "стало ясно, что городской администрации Челябинска придется сменить начальника дорожного хозяйства, нужно организовать работу в соответствии с новыми требованиями и ожиданиями граждан".

В прошлый понедельник Елистратов отстранил Шабалина от должности. "Шабалин уволен. Сейчас исполняет обязанности начальника управления его заместитель Ирина Степанова", - сказала собеседница агентства.