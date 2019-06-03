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РИА Новости

В Иркутске три человека пострадали при столкновении маршрутки и такси

Вчера, 08:50
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ИРКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Водитель такси и два пассажира пострадали при столкновении автомобиля с маршруткой в Иркутске, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
В центральной части Иркутска утром в понедельник столкнулись автомобиль Skoda, осуществляющий услуги перевозки пассажиров от компании "Максим", и маршрутное такси №10, в салоне которого находились 8 человек.
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16 июня 2017, 12:36
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"При столкновении медицинская помощь была оказана водителю и двум пассажирам иномарки. В маршрутном такси никто не пострадал", - сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля Skoda, который выехал со второстепенной дороги на главную, не убедившись в отсутствии движущегося по ней транспорта.
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