Очевидец рассказал подробности драки, в которой погиб бывший спецназовец

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Случайный свидетель массовой драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ, рассказал телеканалу Случайный свидетель массовой драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ, рассказал телеканалу "Звезда" подробности ЧП.

По словам мужчины, все произошло очень быстро. Вначале он увидел, как молодой человек пошел в сторону толпы, в которой избивали двух парней. Прозвучали выстрелы, все разбежались, пострадавший сделал несколько шагов и упал.

"Мы подбежали и увидели, что у него в руке был пистолет. Люди просто встали и боялись подойти, так как у человека палец был на курке. Я подошел, пнул ногой оружие подальше и попытался оказать помощь, но он умер у меня на руках", — пояснил свидетель.