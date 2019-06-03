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РИА Новости

Очевидец рассказал подробности драки, в которой погиб бывший спецназовец

Вчера, 08:28
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Случайный свидетель массовой драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ, рассказал телеканалу "Звезда" подробности ЧП.
По словам мужчины, все произошло очень быстро. Вначале он увидел, как молодой человек пошел в сторону толпы, в которой избивали двух парней. Прозвучали выстрелы, все разбежались, пострадавший сделал несколько шагов и упал.
Автомобиль полиции
Вчера, 04:51
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
"Мы подбежали и увидели, что у него в руке был пистолет. Люди просто встали и боялись подойти, так как у человека палец был на курке. Я подошел, пнул ногой оружие подальше и попытался оказать помощь, но он умер у меня на руках", — пояснил свидетель.
В ночь на воскресенье в Путилково под Красногорском произошла массовая драка. По данным следствия, бывший боец спецназа Никита Белянкин пытался разнять толпу, но получил удар ножом в сердце. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По словам друга погибшего, к убийству мог быть причастен сотрудник бара, расположенного рядом с местом происшествия.
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Красногорский районПроисшествия
Популярные комментарии
Главное толерантно не упоминать, кто толпой и кого бил! У преступности же нет национальности, пытаются нам рассказать, но факты как то говорят, об обратном.
3 июня, 09:33
6.67STRELOK .
7400101
Жаль мужика Редко кто пойдет драку разнимать ...
3 июня, 09:27
Коля Тряпкин
4001401
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