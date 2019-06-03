В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

КРАСНОЯРСК, 3 июн — РИА Новости. В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
По информации, опубликованной на странице ГИБДД республики во "ВКонтакте", свадебный кортеж следовал в составе 13 иномарок, водители которых грубо нарушали правила дорожного движения.
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В результате, по предварительным данным, Audi А4 столкнулся с ИЖ-27175, который выехал на встречную полосу. Водителя второго автомобиля доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажиру ИЖ госпитализация не потребовалась.
В пресс-службе МВД уточнили, что водители — участники ДТП не являются сотрудниками полиции.
Правоохранители проводят служебную проверку.