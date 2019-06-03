Роскачество оценило приложения для обучения детей чтению

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Роскачество провело исследование 16 развивающих игр для планшетов на платформах iOS и Android, с помощью которых дети учатся читать.
"В век киберугроз и информационных атак в родительские обязанности входит новая, необходимая функция — контроль цифровой активности ребенка. Первое, с чего стоит начать, — проверка всех установленных приложений на безопасность", — говорится в сообщении организации.
Среди 11 критериев, по которым проводилось исследование, — наличие инструкции к продукту, информация об используемой методике обучения, предложение рекламных материалов и навязывание встроенных покупок, запрос только тех разрешений, которые необходимы для работы с приложением, родительский контроль, невозможность запроса персональных данных, наличие вирусов, безопасность передачи и хранения данных, в том числе персональных, наличие политики конфиденциальности.
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Так, высшую оценку в пять баллов получило лишь одно приложение. Программа, занявшая второе место, набрала 4,76 балла. У остальных оцененных приложений также высокие баллы (4,1–4,2), некачественных и небезопасных продуктов эксперты не выявили.
Как объяснили представители Роскачества, приложения, набравшие меньшее количество баллов, не являются плохими, небезопасными или некачественными. Баллы были снижены за различные недочеты: например, из-за отсутствия инструкции, описания методики обучения, родительского контроля или за присутствие рекламы.
Однако, как отметили специалисты, на сам процесс обучения перечисленные недостатки не влияют.
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