Роскачество оценило приложения для обучения детей чтению

Цифровое поколение: можно ли детям играть с гаджетами? В каком возрасте и почему стоит разрешать детям пользоваться гаджетами? Представляют ли они опасность для развития детей? Можно ли в современном мире ограничить их использование? На эти и другие вопросы ответила практикующий психолог Галина Шакова.