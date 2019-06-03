Суданский военный совет обвинили в преступлениях против оппозиции

КАИР, 3 июн - РИА Новости. Ответственность за гибель и ранения людей при разгоне палаточного лагеря в Хартуме лежит на переходном военном совете Судана, заявляет оппозиционное суданское Объединение профсоюзов.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил о том, что армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. По словам корреспондента ТВ, находящегося на месте, штурмующие активно применяют огнестрельное оружие. Со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей ТВ рассказало о том, что в ходе стычек был убит один человек и десятки получили серьезные ранения. Также были сожжены палатки протестующих.

"Мы заявляем о том, что на военном совете лежит полная ответственность за преступления и убийства, которые совершают сейчас его боевики", - приводится в Twitter объединения.