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РИА Новости
Ситуация в Судане

Суданский военный совет обвинили в преступлениях против оппозиции

Вчера, 07:58
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. Ответственность за гибель и ранения людей при разгоне палаточного лагеря в Хартуме лежит на переходном военном совете Судана, заявляет оппозиционное суданское Объединение профсоюзов.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил о том, что армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. По словам корреспондента ТВ, находящегося на месте, штурмующие активно применяют огнестрельное оружие. Со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей ТВ рассказало о том, что в ходе стычек был убит один человек и десятки получили серьезные ранения. Также были сожжены палатки протестующих.
"Мы заявляем о том, что на военном совете лежит полная ответственность за преступления и убийства, которые совершают сейчас его боевики", - приводится в Twitter объединения.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме
1 июня, 15:45
В столице Судана военная полиция открыла огонь по протестующим
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