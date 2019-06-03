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РИА Новости

Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных

Вчера, 07:32
19503
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродавец принимает свежий хлеб в сельском магазине
Продавец принимает свежий хлеб в сельском магазине
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферу оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
В указанной сфере безработными числились свыше 581 тысячи человек.
Кроме того, среди лидирующих по этому показателю отраслей оказались "обрабатывающие производства" (434 тысячи человек), "строительство" (282 тысячи), "сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство" (275 тысяч), а также "транспортировка и хранение" (216 тысяч).
Меньше всего безработных среди сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тысячи человек.
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22 апреля, 03:07
Москва стала лидером среди регионов по низкому уровню безработицы
Всего в первом квартале этого года в России было зарегистрировано около 3,6 миллиона безработных старше 15 лет.
Ранее Росстат сообщил, что наибольший дефицит высококвалифицированных работников наблюдается в области здравоохранения, где не хватает почти 60 тысяч человек. На втором месте сфера образования, там остаются вакантными 32 тысячи рабочих мест.
В сфере здравоохранения также наблюдается дефицит специалистов средней квалификации — медсестер. Показатель достигает отметки в 56 тысяч человек.
Общий дефицит работников в России в прошлом году составил 723 тысячи человек.
Ярмарка вакансий. Архивное фото
18 марта, 00:39
Названы регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы
16791972
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РосстатРоссияЭкономика
Популярные комментарии
И чего удивительного? Там где оплата труда не соответствует рабочей нагрузке туда и не идут люди работать, там и провалы в качестве работы - медицина, образование уже давно вне должного внимания наших руководителей.
3 июня, 08:10
Алексей Устинов
1800400
сотрудник консультант по продаже телефона получает 15 планктон оф 25 и выше а колхозник 12т с токарем и то не платят
3 июня, 08:32
Вовка Мишкин
800500
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