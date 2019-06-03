Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T06:41Z
https://ria.ru/20190603/1555196866.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151536/17/1515361713_0:0:2862:1610_1036x0_80_0_0_9ad1544510ec352621869715f2ae4f26.jpg
РИА Новости

СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах

Вчера, 07:03
51201
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Леонид Якубович
Телеведущий Леонид Якубович
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущий Леонид Якубович. Архивное фото
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович нарушил правила дорожного движения и выехал на тротуар в Чебоксарах, пишет местное издание cheb.media.
По информации СМИ, инцидент произошел в столице Чувашии, куда Якубович вместе с другими ведущими Первого канала приехал на благотворительную акцию, приуроченную ко Дню защиты детей.
Утром 1 июня ведущий ехал на мероприятие на автомобиле, когда на его пути оказался автобус, припаркованный посреди дороги для ограничения движения по улице. Он решил объехать его по тротуару, отмечает cheb.media.
Фотографии инцидента, на которых видно, что за рулем люксового внедорожника Lexus сидит мужчина, похожий на Якубовича, опубликованы в одном из пабликов во "ВКонтакте".
Правоохранители проводят проверку, добавляет издание.
2043161019544
Обсудить 11
LexusЧувашияЧебоксарыРоссияЛеонид ЯкубовичОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
Лента
новостей
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Лингвисты нашли новый союз в русском языке
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Что будет с ценами на бензин этим летом
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Nord Stream 2 AG уложила около 57% "Северного потока — 2"
Пляж курортного комплекса в Сочи
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили после поездки врио губернатора
Сотрудники центрального аппарата МВД расследуют гибель полицейских на Ямале
4 июня: мусульмане празднуют Ураза-байрам
Выгрузка багажа Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
Источник сообщил о новых проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon
01:29Боливия предложила Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы
01:25Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
Лента новостейМолния