СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович нарушил правила дорожного движения и выехал на тротуар в Чебоксарах, пишет местное издание cheb.media.
По информации СМИ, инцидент произошел в столице Чувашии, куда Якубович вместе с другими ведущими Первого канала приехал на благотворительную акцию, приуроченную ко Дню защиты детей.
Утром 1 июня ведущий ехал на мероприятие на автомобиле, когда на его пути оказался автобус, припаркованный посреди дороги для ограничения движения по улице. Он решил объехать его по тротуару, отмечает cheb.media.
Фотографии инцидента, на которых видно, что за рулем люксового внедорожника Lexus сидит мужчина, похожий на Якубовича, опубликованы в одном из пабликов во "ВКонтакте".
Правоохранители проводят проверку, добавляет издание.