Американский профессор напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американский профессор Карл Куалс выразил удивление "шумихой" вокруг празднования в США годовщины высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, напомнив при этом о роли Красной Армии в победе на нацизмом.

"Как историк по России, я устал от всей этой шумихи из-за "Дня Д" (день высадки союзных войск в Нормандии. — Прим. ред.). Да, (событие. — Прим. ред.) большое, важное, драматичное, но Красная армия сражалась и умирала в течение трех лет до "Дня Д" и теснила нацистов более чем за год до того, как кто-либо высадился на пляже Омаха", — написал профессор в твиттере.

По его словам, советские войска сделали для победы над Германией больше, чем кто-либо другой.

Союзники начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв Второй фронт против нацистских войск в Европе в ходе Второй мировой войны. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.

Наибольшие потери в ходе войны немецкие войска понесли на Восточном фронте. Советская армия пленила и разгромила 607 дивизий противника. Безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили более 8,5 миллиона человек. Было захвачено и уничтожено более 75 процентов всего оружия и военной техники врага. Общие людские потери (непосредственно в ходе всей войны) советского народа составили около 27 миллионов человек.