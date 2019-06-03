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РИА Новости

Американский профессор напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов

Вчера, 06:36
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде на Красной площади
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади
© РИА Новости / Александр Вильф
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Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американский профессор Карл Куалс выразил удивление "шумихой" вокруг празднования в США годовщины высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, напомнив при этом о роли Красной Армии в победе на нацизмом.
"Как историк по России, я устал от всей этой шумихи из-за "Дня Д" (день высадки союзных войск в Нормандии. — Прим. ред.). Да, (событие. — Прим. ред.) большое, важное, драматичное, но Красная армия сражалась и умирала в течение трех лет до "Дня Д" и теснила нацистов более чем за год до того, как кто-либо высадился на пляже Омаха", — написал профессор в твиттере.
Дети в солдатской форме в Криквиль-ан-Бессен в Нормандии
8 мая, 08:00
Что пишут о Второй мировой войне в учебниках разных стран
По его словам, советские войска сделали для победы над Германией больше, чем кто-либо другой.
Союзники начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв Второй фронт против нацистских войск в Европе в ходе Второй мировой войны. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.
Наибольшие потери в ходе войны немецкие войска понесли на Восточном фронте. Советская армия пленила и разгромила 607 дивизий противника. Безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили более 8,5 миллиона человек. Было захвачено и уничтожено более 75 процентов всего оружия и военной техники врага. Общие людские потери (непосредственно в ходе всей войны) советского народа составили около 27 миллионов человек.
Карл Куалс окончил Миссурийский и Джорджтаунский университеты. Он является профессором истории в колледже Дикинсона, занимается историей России, Германии, Восточной Европы.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
30 мая, 12:36
Кремль не получал приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии
35005344
Обсудить 11
Красная армия (РККА)Вторая мировая война (1939-1945)СШАВ мире
Популярные комментарии
Ну слава Богу! Не все потеряно в этом мире, где всю историю, настоящую, перевернули с ног на голову...Умные люди были, есть и будут!
3 июня, 07:38
Nina Staroseltseva
6400000
Светлая голова!!! Побольше бы таких и миру было бы поспокойнее.
3 июня, 12:45
OBOleg Brolin
2100000
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