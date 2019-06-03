Трамп заявил, что политическая ситуация в Израиле "в ужасном состоянии"

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Израильская политическая ситуация в "ужасном состоянии", и израильтяне должны действовать сообща, считает президент США Дональд Трамп.

Израильский парламент, проработавший менее двух месяцев, в конце мая проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы на 17 сентября после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.

"Израиль в ужасном состоянии на этих выборах ", - заявил американский президент журналистам. Он также добавил, что США "недовольны" израильской политической ситуацией. Трамп отметил, что в Израиле "должны действовать сообща".