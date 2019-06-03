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РИА Новости

Трамп заявил, что понимает сомнения Помпео по "сделке века"

Вчера, 05:44
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный секретарь США Майк Помпео . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что сомнения госсекретаря Майка Помпео по ближневосточной "сделке века" понятны, но сам он считает свой план перспективным.
Ранее Washington Post писала, что Помпео поставил под сомнение перспективность американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. При этом он выразил надежду, что сделку не отклонят сразу.
"Когда Майк говорит это, я понимаю… Потому что большинство людей думают, что это невозможно. Я думаю, что это возможно", - сказал Трамп журналистам.
"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Ближнему Востоку разработать план по мирному урегулированию... Но если мы сможем получить план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, это будет хорошо", - заявил президент.
США планируют представить план ближневосточного урегулирования, также известный как "сделка века", на экономическом форуме в Бахрейне 25 июня. Палестина намерена бойкотировать форум после того, как Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство. Вашингтон начал разработку мирной инициативы два года назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер
Вчера, 04:45
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Майк ПомпеоОбострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампПалестинаСШАИзраильВ мире
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