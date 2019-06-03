Трамп заявил, что понимает сомнения Помпео по "сделке века"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что сомнения госсекретаря Майка Помпео по ближневосточной "сделке века" понятны, но сам он считает свой план перспективным.

Ранее Washington Post писала, что Помпео поставил под сомнение перспективность американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. При этом он выразил надежду, что сделку не отклонят сразу.

"Когда Майк говорит это, я понимаю… Потому что большинство людей думают, что это невозможно. Я думаю, что это возможно", - сказал Трамп журналистам.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Ближнему Востоку разработать план по мирному урегулированию... Но если мы сможем получить план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, это будет хорошо", - заявил президент.