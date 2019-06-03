В Находке нашли пропавшую семилетнюю девочку

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Пропавшая в воскресенье в Находке семилетняя девочка найдена, с ней все в порядке, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Приморскому краю.
Ранее полиция сообщила, что идут поиски ребенка, который ушел из дома в воскресенье и не вернулся.
"Ребенок найден. С девочкой все в порядке", - сказал собеседник.
По его словам, девочка ночевала у знакомых, ее привели домой.
Как сообщает региональное управление МВД, ребенка нашли на детской площадке. Девочка рассказала, что, заигравшись у подруги, осталась у нее переночевать.
"Установлено, что противоправных действий в отношении нее не совершено... В полиции рассказали, что семья ребенка неблагополучная, состоит на профучете в отделении по делам несовершеннолетних… С девочкой и её матерью инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу", - сообщает МВД.