В Находке нашли пропавшую семилетнюю девочку

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Пропавшая в воскресенье в Находке семилетняя девочка найдена, с ней все в порядке, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Приморскому краю.

Ранее полиция сообщила, что идут поиски ребенка, который ушел из дома в воскресенье и не вернулся.

"Ребенок найден. С девочкой все в порядке", - сказал собеседник.

По его словам, девочка ночевала у знакомых, ее привели домой.

Как сообщает региональное управление МВД, ребенка нашли на детской площадке. Девочка рассказала, что, заигравшись у подруги, осталась у нее переночевать.