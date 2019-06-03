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РИА Новости

Пострадавших при падении батута в Улан-Удэ детей перевели из реанимации

Вчера, 05:25
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КРАСНОЯРСК, 3 июн — РИА Новости. Двух девочек, госпитализированных в реанимацию после падения батута в Улан-Удэ, перевели в отделение травматологии, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в четверг ветром перевернуло батут. Пострадали шестеро детей, из них пятеро госпитализированы. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей.
"Две девочки в возрасте 4 лет переведены из отделения реанимации в травматологию, еще два ребенка - семилетний мальчик и девочка, которая пострадала тяжелее всех, - остаются в реанимации", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что отрицательной динамики нет, дети отключены от аппарата ИВЛ и дышат самостоятельно.
Перевернувшийся батут в Улан-Удэ
1 июня, 16:43
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