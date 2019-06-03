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РИА Новости
Война в Сирии

США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии, сообщили СМИ

Вчера, 05:09
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране, пишет арабский портал Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники.
"Стороны обсудят дорожную карту, в рамках которой США и их союзники предлагают Москве стимулы в Сирии, такие как восстановление, легитимность (президента Башара Асада) и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране", - цитирует издание свои источники.
В конце июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат в конце июня намерены собраться в Иерусалиме обсудить вопросы региональной безопасности.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияРоссияСША
Популярные комментарии
О каких сделках может идти речь с террористами из США и Израиля?
3 июня, 05:49
vvip777
50000275
Россия действует ,,конкретно" , и именно ее действия пугают евреев и американских евреев. России не по пути ни с Америкой ни с Израилем. Евреи требуют слишком большие проценты, за предательство.
3 июня, 06:49
KKlenowiy.klen
43000275
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