США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии, сообщили СМИ

"Стороны обсудят дорожную карту, в рамках которой США и их союзники предлагают Москве стимулы в Сирии, такие как восстановление, легитимность (президента Башара Асада) и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране", - цитирует издание свои источники.