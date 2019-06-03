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РИА Новости

Названа причина гибели моряков на российском судне "Василий Головнин"

Вчера, 04:53
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© РИА Новости / Александр СоловскийРоссийское судно "Василий Головнин"
Российское судно Василий Головнин
© РИА Новости / Александр Соловский
Российское судно "Василий Головнин". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн — РИА Новости. Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли, отравившись метанолом, рассказал РИА Новости представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Он добавил, что вины работодателя, по предварительным данным, нет.
Сотрудник Fesco во Владивостоке сообщил агентству, что пока компания не комментирует ход проверки.
Два члена экипажа дизель-электрохода "Василий Головнин" скончались 25 апреля после завершения антарктической экспедиции, когда корабль направлялся в южноафриканский порт Кейптаун.
Уточнялось, что матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения умерли "при странных обстоятельствах".
Российское судно Василий Головнин
6 мая, 10:33
В Кейптаун прибыло судно FESCO, где скончались двое моряков
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