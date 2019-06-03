Названа причина гибели моряков на российском судне "Василий Головнин"

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн — РИА Новости. Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли, отравившись метанолом, рассказал РИА Новости представитель Федерации профсоюзов Приморского края.

Он добавил, что вины работодателя, по предварительным данным, нет.

Сотрудник Fesco во Владивостоке сообщил агентству, что пока компания не комментирует ход проверки.

Два члена экипажа дизель-электрохода "Василий Головнин" скончались 25 апреля после завершения антарктической экспедиции, когда корабль направлялся в южноафриканский порт Кейптаун.