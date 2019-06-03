Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

“Либо владелец, либо работник. Он там постоянно находится и люди его опознали”, — заявил мужчина.

В ночь на воскресенье в Путилково под Красногорском произошла массовая драка. По данным следствия, между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт, в результате которого неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Как сообщил в соцсетях друг погибшего Иван Богданов, Белянкин, служивший в спецназе ГРУ и воевавший против террористов в Сирии, стал очевидцем стычки, в ходе которой агрессивная толпа начала приставать к молодому человеку. Бывший спецназовец вступился за незнакомца, в результате чего получил удар ножом в область сердца.