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2019-06-03T04:51Z
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РИА Новости

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

Вчера, 04:51
204705
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. К убийству бывшего спецназовца Никиты Белянкина, погибшего в ходе драки в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара, заявил РЕН ТВ друг погибшего Иван Шуханов.

“Либо владелец, либо работник. Он там постоянно находится и люди его опознали”, — заявил мужчина.

В ночь на воскресенье в Путилково под Красногорском произошла массовая драка. По данным следствия, между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт, в результате которого неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
СК России возбудил уголовное дело по статье УК "Убийство".
Как сообщил в соцсетях друг погибшего Иван Богданов, Белянкин, служивший в спецназе ГРУ и воевавший против террористов в Сирии, стал очевидцем стычки, в ходе которой агрессивная толпа начала приставать к молодому человеку. Бывший спецназовец вступился за незнакомца, в результате чего получил удар ножом в область сердца.
Максим Дунаев
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеМосковская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
мало рожы набить так за ножи хватаются. надеюсь до суда не доживут.все равно от этих нелюдей толку о одни убытки.
3 июня, 05:09
пппавел попов
36252033
Владельца бара в расход, а бар сжечь.
3 июня, 06:06
ЩВЩеня Вмерла
28632008
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