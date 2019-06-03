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РИА Новости

Кушнер не уверен, что палестинцы способны к самоуправлению без Израиля

Вчера, 04:45
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© AP Photo / Evan VucciСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер
© AP Photo / Evan Vucci
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Старший советник президента США Джаред Кушнер выразил сомнение в способности палестинцев осуществлять самоуправление без участия Израиля.
"Есть надежда, что со временем, они смогут стать способными управлять", - ответил он в интервью порталу Axios на вопрос, смогут ли палестинцы осуществлять самоуправление.
При этом Кушнер заметил, что палестинцам "нужны справедливая судебная система… свобода слова, свобода самовыражения, терпимости ко всем религиям", прежде чем Палестина станет "пригодной для инвестиций".
На вопрос, могут ли палестинцы быть свободны от правительственного или военного вмешательства Израиля, Кушнер ответил, что "это высокая планка". "Если у вас нет подобающей государственной структуры и надлежащей системы безопасности, когда люди живут в страхе перед террором, это наносит вред палестинцам", - сказал советник президента.
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"Я здесь не для того, чтобы мне доверяли", - заявил Кушнер на вопрос, почему палестинцы не доверяют ему.
Ранее сообщалось, что США планируют представить план ближневосточного урегулирования, известный как "сделка века", на экономическом форуме в Бахрейне 25 июня. Палестина намерена бойкотировать форум после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство. Вашингтон начал разработку мирной инициативы два года назад. Эти усилия возглавили Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Со ссылкой на пресс-службу главы израильского правительства указывалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в конце апреля принял в своей резиденции Кушнера и Гринблатта и обсудил с ними двусторонние отношения. Нетаньяху заявлял, что Кушнер принес ему от Трампа карту Израиля, включающую Голанские высоты.
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