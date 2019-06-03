Опубликовано видео ракетного удара по сирийскому аэродрому

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео ракетного удара, который, предположительно, нанес Израиль по сирийской военной базе Т4 в провинции Хомс.

На кадрах видно зарево пожара, вспышки, а также, возможно, взрыв после попадания ракеты.

The first video of the #Israeli Air Force missile attack on the base of the #T-4 in the #Syrian province of #Homs.

Reported on the interception of several #missiles by air defense forces, the destruction of warehouses in the territory of the base and the death of a Syrian soldier pic.twitter.com/gfV1cD5n1V — NadieHarbieh (@HarbiehNadie) 2 июня 2019 г.

Кроме того, агентство САНА опубликовало ролик, на котором, как утверждается, запечатлены действия ПВО Сирии по отражению атаки.

Как заявил РИА Новости сирийский военный источник, в результате ракетного удара погиб человек, еще двое ранены, также была повреждена инфраструктура аэродрома. По словам собеседника агентства, сирийская ПВО отразила атаку, уничтожив две ракеты.

Накануне израильские военные сообщили, что атаковали две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с сирийской территории. Удары с воздуха по позициям сирийских войск нанесли после пусков двух снарядов в направлении контролируемой ими части Голанских высот. САНА сообщило о гибели трех и ранении семи военных при обстреле.

Ранее израильские военные неоднократно наносили удары по объектам в Сирии. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.