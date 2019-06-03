Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T04:41Z
https://ria.ru/20190603/1555196311.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154963/98/1549639873_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_f71f1eaa11dc5d2b4e613a8c90d69c38.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Опубликовано видео ракетного удара по сирийскому аэродрому

Вчера, 04:41
31234
© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
© SANA
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео ракетного удара, который, предположительно, нанес Израиль по сирийской военной базе Т4 в провинции Хомс.
На кадрах видно зарево пожара, вспышки, а также, возможно, взрыв после попадания ракеты.
Кроме того, агентство САНА опубликовало ролик, на котором, как утверждается, запечатлены действия ПВО Сирии по отражению атаки.
Как заявил РИА Новости сирийский военный источник, в результате ракетного удара погиб человек, еще двое ранены, также была повреждена инфраструктура аэродрома. По словам собеседника агентства, сирийская ПВО отразила атаку, уничтожив две ракеты.
Накануне израильские военные сообщили, что атаковали две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с сирийской территории. Удары с воздуха по позициям сирийских войск нанесли после пусков двух снарядов в направлении контролируемой ими части Голанских высот. САНА сообщило о гибели трех и ранении семи военных при обстреле.
Ранее израильские военные неоднократно наносили удары по объектам в Сирии. Власти страны объясняют такую стратегию необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в арабской республике.
По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.
361181016095
Обсудить 40
Война в СирииХомс (мухафаза)СирияИзраиль
Популярные комментарии
Израильские летчики лучшие, имеют большой опыт и професенализм на высоком уровне.
3 июня, 06:07
С Саша Лебедев
91410148
Ролик на котором, как утверждает сирийское СМИ на котором запечатлено действие ПВО Сирии по отражению атаки не выдерживает никакой конкуренции с вчерашним выложенным Израилем, демонстрирующим нанесения удара. На нем же ничего кроме черного неба не видно.
3 июня, 05:42
Г Глеб Станичный
71000020
Рекомендуем
Российское судно Василий Головнин
Названа причина гибели моряков на российском судне "Василий Головнин"
РИА
Новости
Очевидец рассказал подробности драки, в которой погиб бывший спецназовец
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе Союзный дух на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019
США пригрозили лишить Евросоюз военной помощи, пишут СМИ
Фрегат проекта 11356 Адмирал Макаров
Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену
Лента
новостей
Военнослужащие сирийской армии на танке Т-72 на юге Дамаска
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник
Взрыв в центре Коканда во время беспорядков на межнациональной почве
Ферганская резня. Почему произошла трагедия, всколыхнувшая Советский Союз
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Российская газовая отрасль приобрела "страховку" от американских санкций
Колбы в лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области
В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов
Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области
National Interest назвал российского конкурента F-35
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади
Американский профессор напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Боливия предложила Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы
01:25Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
Лента новостейМолния